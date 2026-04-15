  • Haberler
  • Güncel
  • Şanlıurfa'nın ardından bu sefer de Kahramanmaraş'ta okula saldırı gerçekleşti

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi.

İHA
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 Can Kaybı, 20 Yaralı Var

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Gürlek'ten Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış, 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

Bakanlar Kahramanmaraş'a Doğru Yola Çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası olay yerine geçiyor.

Bakanlar Çiftçi, Tekin ve Memişoğlu'nun, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen silahlı saldırı nedeniyle bölgeye gittikleri belirtildi.

Bakmadan Geçme

Konya, kendini dünyaya bir kez daha gösterdi
