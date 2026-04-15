Şanlıurfa'nın ardından bu sefer de Kahramanmaraş'ta okula saldırı gerçekleşti
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
4 Can Kaybı, 20 Yaralı Var
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, okuldaki silahlı saldırıda biri öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Gürlek'ten Açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış, 3 cumhuriyet başsavcıvekili ile 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."
Bakanlar Kahramanmaraş'a Doğru Yola Çıktı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası olay yerine geçiyor.
