Aymanas'ın yeni gözdesi Can Plus

Can İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Ali Can, yeni projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Can Plus’ın yalnızca bir konut projesi olmadığını, aynı zamanda modern şehir yaşamına değer katan kapsamlı bir yaşam merkezi olarak planlandığını ifade etti. Ali Can, “Can Plus, yılların birikimiyle oluşturduğumuz kalite anlayışının en güncel yansımasıdır. Projemizde hem estetik hem de fonksiyonelliği bir arada sunuyoruz” dedi.

Konya'da Yeni Bir Yaşam Standardı Oluşturacak

Toplam 5.061 metrekare arsa alanı üzerinde yükselen Can Plus projesi, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinden oluşan toplam 56 konut ile aile yaşamına hitap ederken, projede yer alan 13 ticari dükkan ile bölge ekonomisine de canlılık kazandırmayı amaçlıyor. Proje, konut ve ticari alanları dengeli bir şekilde bir araya getirerek hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor. Can Plus’ın özellikle mimari tasarımı, ferah yaşam alanları ve konum avantajıyla dikkat çektiğini belirten Ali Can, projenin her detayında kullanıcı ihtiyaçlarının ön planda tutulduğunu vurguladı. Geniş daire planları, modern cephe tasarımı ve sosyal donatı alanlarıyla Can Plus’ın Konya’da yeni bir yaşam standardı oluşturması bekleniyor.

Aynı Disiplin, Aynı Kalite

Ayrıca Can İnşaat, daha önce Meram ilçesinde hayata geçirdiği ve bölgeye önemli bir değer kazandıran Can Manas Evleri projesiyle de sektörde adından söz ettirmişti. Can Plus gibi Küçük Aymanas Caddesi üzerinde inşa edilen proje, planlanan teslim tarihinden önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş ve firma açısından önemli bir güven göstergesi olmuştu. Ali Can, Can Manas Evleri’nde elde edilen bu başarının Can Plus projesine de yansıyacağını belirterek şunları söyledi: “Bizim için en büyük referans, zamanında hatta söz verdiğimiz tarihten önce teslim ettiğimiz projelerdir. Can Manas Evleri’nde bunu başardık. Can Plus’ta da aynı disiplin, aynı kalite ve aynı sorumluluk bilinciyle ilerliyoruz.”

Can Plus projesinin, bulunduğu lokasyona değer katmasının yanı sıra şehirleşme vizyonuna da katkı sunacağını ifade eden Ali Can, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem sosyal hem de ticari açıdan daha hareketli bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.