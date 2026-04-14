Okula silahlı saldırı! Saldırgan öldü, çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede silahlı saldırı gerçekleşti. Güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler tahliye edildi. Saldırının görgü tanığı, saldırganın 18-19 yaşlarında olduğunu, önce okulun bahçesinde uzun namlulu silahla ateş açtığını ardındansa okulun içine girip ateşe devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise olayın ardından yaptığı açıklamada, av tüfeğiyle düzenlenen saldırıda çoğu öğrenci 16 yaralı olduğunu belirterek saldırganın, okulun eski öğrencisi olduğunu ve kendi hayatına son verdiğini ifade etti. Saldırganın Ömer Ket olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda, 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığı belirtildi.



Saldırı Öncesi Sosyal Medyadan “Hazır Olun” Mesajı

Ömer Ket'in, saldırıdan önce Instagram hesabından, "Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar" mesajı paylaştığı ortaya çıktı.

RTÜK’ten Açıklama

RTÜK’ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, "Şanlıurfa’da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.