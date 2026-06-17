Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 17 Haziran Çarşamba günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 17 Haziran Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
BİZİM ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ DR. YUSUF ZİYA PAŞA SOKAK NO:1A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ESKİ ACİL GİRİŞİ KARŞISI)
350 22 85
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ERDEM ECZANESİ
SELÇUK MAHALLESİ HARZAMİ SOKAK NO:9A SELÇUKLU
(ŞEKER LOKALİ ARKASI ŞEKER FAB. NİZAMİYE KRŞ.)
323 66 22
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
AKŞEMSETTİN ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ŞEYDA SOKAK NO:7A SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ CİVARI, AKŞEMSETTİN 11 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
257 04 05
4. BÖLGE (MERAM)
HASDENİZ ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:5A MERAM
(AŞKAN MAHALLESİ 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N. E. ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAK. ARKASI)
324 56 35
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
BEKAROĞLU ECZANESİ
ŞEMSİ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:139A KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN İLERİSİ)
352 04 27
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
DURMAZ ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:16B MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI, ÖZEL AKADEMİ KONYA HASTANESİ YANI)
350 12 22
7. BÖLGE (KARATAY)
NAKİPOĞLU ECZANESİ
AKABE MAH. DESTİNE HATUN SOK. NO:7C KARATAY
(CEMİL ÇİÇEK CAD. ADLİYE GİDİŞ YÖNÜ)
353 80 37
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZÜHRE OLGUN ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ CADDESİ NO:8A SELÇUKLU
(ÖZALKENT PTT 22 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI)
245 13 00
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
DOST ECZANESİ
MALAZGİRT MAHALLESİ EYÜP SULTAN CADDESİ NO:55G SELÇUKLU
(6 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
251 82 38
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
EMİN ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ NALINCIBABA SOKAK B BLOK NO:1H SELÇUKLU
(BEYHEKİM HAST. CİVARI, BEYHEKİM YÜZME HAVUZU KARŞISI, FLORA İŞ MERKEZİ)
502 82 32
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARACA ECZANESİ
SANCAK MH. GÜRKUYU SK. NO:2B SELÇUKLU
(NOVADA AVM ARKASI, ASUDE KONUTLARI ARKASI)
255 56 55
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖNDER ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77D MERAM
(ABİDİN-SANİYE ERÇAL 29 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
322 29 22