Selçuklu'da milli mutluluk
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, Wushu Kung-Fu Milli Takım'ın kadrosuna davet edildi
- • Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, Wushu Kung-Fu Milli Takım kadrosuna davet edildi.
- • Sporcular, 23-30 Nisan 2026'daki Tai Chi Dünya Şampiyonası öncesi Sakarya'daki milli takım hazırlık kampına katılacak.
- • Milli takım kampı sonrası sporcular, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Tai Chi Dünya Şampiyonası'nda yer alacak.
Selçuklu Belediyespor Kulübü, milli takımlara sporcu göndermeye devam ediyor. Daha önce çeşitli branşlarda birçok sporcusunu milli takıma gönderen mavi-beyazlılarda son olarak Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, Wushu Kung-Fu Milli Takım’ın kadrosuna davet edildi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu Takımımızın başarılı sporcuları Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, 23-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenecek Tai Chi Dünya Şampiyonası öncesinde, Türkiye Wushu Kung-Fu Milli Takımımızın Sakarya’da gerçekleştireceği hazırlık kampına davet edildi. Milli forma yolunda önemli bir adım atan sporcularımızı tebrik ediyor, şampiyona öncesi kamp sürecinde ve sonrasında kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.