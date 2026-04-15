Selçuklu'da milli mutluluk

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, Wushu Kung-Fu Milli Takım'ın kadrosuna davet edildi

Hüseyin Turgut
Selçuklu Belediyespor Kulübü, milli takımlara sporcu göndermeye devam ediyor. Daha önce çeşitli branşlarda birçok sporcusunu milli takıma gönderen mavi-beyazlılarda son olarak Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, Wushu Kung-Fu Milli Takım’ın kadrosuna davet edildi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu Takımımızın başarılı sporcuları Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, 23-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenecek Tai Chi Dünya Şampiyonası öncesinde, Türkiye Wushu Kung-Fu Milli Takımımızın Sakarya’da gerçekleştireceği hazırlık kampına davet edildi. Milli forma yolunda önemli bir adım atan sporcularımızı tebrik ediyor, şampiyona öncesi kamp sürecinde ve sonrasında kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Bakmadan Geçme

Konya, kendini dünyaya bir kez daha gösterdi
Konya, kendini dünyaya bir kez daha gösterdi
Doğuştan işitme engelli kardeşler Konya'da mutluluğa kavuştular
Doğuştan işitme engelli kardeşler Konya'da mutluluğa kavuştular
Konya'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı!
Konya'da feci kaza: 2 otomobil çarpıştı!
Konya'da yeni tuzak! 'Kapıya kurban' oyununa gelmeyin
Konya'da yeni tuzak! 'Kapıya kurban' oyununa gelmeyin
İlhan Palut düğmeye basıyor
İlhan Palut düğmeye basıyor
Konya Büyükşehir Belediyespor fırtına gibi esiyor
Konya Büyükşehir Belediyespor fırtına gibi esiyor