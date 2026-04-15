Selçuklu'da milli mutluluk

Selçuklu Belediyespor Kulübü, milli takımlara sporcu göndermeye devam ediyor. Daha önce çeşitli branşlarda birçok sporcusunu milli takıma gönderen mavi-beyazlılarda son olarak Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, Wushu Kung-Fu Milli Takım’ın kadrosuna davet edildi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu Takımımızın başarılı sporcuları Elif Su Sarı ve İlayda Yılmaz, 23-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgaz kentinde düzenlenecek Tai Chi Dünya Şampiyonası öncesinde, Türkiye Wushu Kung-Fu Milli Takımımızın Sakarya’da gerçekleştireceği hazırlık kampına davet edildi. Milli forma yolunda önemli bir adım atan sporcularımızı tebrik ediyor, şampiyona öncesi kamp sürecinde ve sonrasında kendilerine başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.