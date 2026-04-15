Konya'da yeni tuzak! 'Kapıya kurban' oyununa gelmeyin

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber dolandırıcılar, kurban hissesi bahanesiyle sosyal medya üzerinden vatandaşları 'uygun fiyat, kolay teslimat, kapıya kurban getirme' gibi ifadelere ağlarına çekmeye çalışıyorlar.

Uzmanlar, ön ödemenin ardından kayıplara karışan dolandırıcılara karşı uyarıyor.

Kapıya Kurban

Kurban Bayramı yaklaşırken dolandırıcılık olaylarında artış yaşandığına değinen Avukat Esra Betül Türkalp, cazip görünen tekliflere karşı şu sözlerle uyarıda bulundu:

"Vatandaşlarımızın özellikle uygun fiyat, kolay teslimat ve kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz gibi cazip görünen tekliflere karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Son dönemde kapınıza kadar kurban eti getiriyoruz, hisse bedellerine özel avantaj gibi ilanlarla IBAN üzerinden para toplayıp kayıplara karışan kişiler ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Unutulmamalıdır ki güvenilirliği teyit edilmeden, kurumsal kimliği doğrulanmadan ve herhangi bir yazılı sözleşme yapılmadan gönderilen paralar hem ispat açısından ciddi sorunlar doğurmakta, dönüşü zor mağduriyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu tür eylemler Türk Ceza Kanunu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmekte olup, failler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir"

Dolandırılmamak İçin Ne Yapılmalı

Sosyal medya üzerinden aceleci, kaçırılmayacak fırsat gibi içeriklere dikkatli yaklaşılması gerektiğine değinen Türkalp, yüz yüze görüşmenin önemini vurguladı.

Ödeme yapmadan önce mutlaka detaylı araştırma ve yazılı bir sözleşme yapılması gerektiğini belirtti. Dolandırıldığını düşünen vatandaşların ise vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine başvurarak hukuki süreci başlatmalarını tavsiye etti.

Kurban Bayramı'nın manevi birliğinin, birlik ve beraberlik ikliminin bozulmaması için bu günlerde temkinli olunması gerektiğinin altını çizdi.