Avrupa Şampiyonası başlıyor

Gürcistan’da düzenlenecek 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası yarın başlayacak. Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre 16-19 Nisan tarihlerinde başkent Tiflis'te gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 46 ülkeden 407 sporcu madalya mücadelesi verecek. Judo Milli Takımı Teknik Direktör Mesut Kapan ile İtalyan Başantrenör Giorgi Vismara ve antrenörler İlknur Kobaş Tepe, Hasan Vanlıoğlu, Batuhan Efemgil yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milli takımın 2026 Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası kadrosu şöyle.

Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Bilal Çiloğlu ile Muhammed Ali Demirel (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ (+100 kilo). Kadınlar: Tuğçe Beder ile Sıla Ersin (48 kilo), Ayşenur Budak ile Hasret Bozkurt (57 kilo), Sinem Oruç (70 kilo), Tuana Gülenay (78 kilo).