  • Konyaspor'da sakatların son durumu! Fenerbahçe maçına yetişecekler mi?

Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor’da bir günlük izin sonrası Türkiye Kupası çeyrek finalde Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıkları bugün başlarken, teknik patron İlhan Palut ise takımdaki sakat isimlerle ilgili konuştu. Yeşil-beyazlı teknik adam, “Tunahan Taşçı oynamayacak. 

Oyuncunun durumu ciddi görünüyor. Ne yazık ki sezonu kapattı diyebiliriz. Berkan Kutlu son antrenmanda bir ağrı hissetti. Fenerbahçe maçı arası çok kısa. Blaz Kramer arka adalesinde ağrı hissetti. Antalya maçının ikinci yarısında oyundan çıkardık.

Jackson Muleka’yı daha geç oyuna almayı düşünüyorduk, ancak Kramer’in durumunu nedeniyle ikinci devrenin başında oyuna dahil oldu. Toparlamak gerekirse; Fenerbahçe maçında Andzouna ve Berkan Kutlu'dan umutluyuz. Tunahan Taşçı yok. Blaz ve Muleka'nın oynamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

