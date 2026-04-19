Konyaspor'un başarılı ismi ilki yaşadı

Konyaspor’da son haftaların formda ismi Melih İbrahimoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrasında konuşarak, Süper Lig’de ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı futbolcu, uzun süredir gol atamadığına vurgu yaparak, “Pozisyonda top önüme geldiğinde sadece golü düşündüm. Uzun zamandır Türkiye’de gol atamamıştım. Attığım golle takım olarak rahatladık ve maçı kazandık. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’deki ilk golünü Antalya’da attı

Konyaspor’a 2024-2025 sezonu öncesinde Arnavutluk Süper Lig ekibi Egnatia Rrogozhine takımından transfer olan ve Avusturya pasaportuna da sahip Melih İbrahimoğlu, iki sezonda yeşil-beyazlı ekibin formasını ligde ve kupada 64 kez terletti.

Daha önce Türkiye Kupası’nda iki gol kaydeden Melih İbrahimoğlu, bu sezonki ilk ve tek golünü ise Süper Lig’de atmış oldu. İlhan Palut’un göreve gelmesiyle birlikte ilk 11’e yeniden dönen ve hocasından aldığı özgüven ile performansını her geçen gün daha da yukarıya çeken Melih, son oynanan Antalyaspor maçına da damgasını vurdu.