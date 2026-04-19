  • Haberler
  • Spor
  • Gonçalves: Herkes bana çok yardımcı oluyor

Gonçalves: Herkes bana çok yardımcı oluyor

Yeşil-beyazlı formayla son iki lig maçında gol sevinci yaşayan Diogo Gonçalves, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

Gonçalves: Herkes bana çok yardımcı oluyor
Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konyaspor'da son iki lig maçında gol sevinci yaşayan Diogo Gonçalves, Antalyaspor galibiyetiyle ilgili konuştu. Takıma ara transfer döneminde katılan ve son maçlarda bulduğu şansı iyi değerlendiren yeşil-beyazlı futbolcu, “Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim, hem gol attığım için hem de galip ayrıldığımızdan dolayı mutluyum. Önemli bir maçı galip olarak tamamladık. Bunun için çok mutluyuz. Takımdaki ve kulüpteki herkes bana çok yardımcı oluyor. Bu da benim performansımın günden güne daha iyi olmasına sebep oluyor” ifadelerine yer verdi. 

Hüseyin Turgut

