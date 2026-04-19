Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Antalyaspor galibiyetinin ardından lig ve kupayla ilgili konuştu

Kaybetmeme serimizi 6 maça çıkardık

Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, Antalyaspor galibiyetinin ardından lig ve kupayla ilgili konuştu. Küçükbakırcı, “Öncelikle Kahramanmaraş’ta şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Antalya’da çok kritik galibiyet aldık. 

İlk yarı 3-0 olabilirdi. Maça çok iyi başladık, hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. 2-0’lık net bir skorla galip geldik. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yenilmezlik serimiz 6 maça çıktı. Alabildiğimiz maksimum puanları alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

Kupada yarı finali istiyoruz

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanacak maçla ilgili görüşlerini açıklayan Yusuf Küçükbakırcı, “Fenerbahçe ile dişe diş bir maç oynayacağımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz. Kendi seyircimiz önünde iyi bir sonuçla yarı finale çıkmak istiyoruz” dedi.

 Diogo Gonçalves ve Deniz Ertaş’ın performansları hakkında konuşan Küçükbakırcı, “Diogo kalitesi tartışılmaz bir oyuncu. Hazırlık sürecini biraz geç atlattı. Ekim ayının sonundan beri takım halinde çalışmadığı için biraz geç toparlandı ama iyi döndü. Deniz Ertaş bizim milli değerimiz. Konyaspor’un önemli değeri. İnşallah bundan sonra formayı vermeden devam eder” ifadelerine yer verdi. 

