Karatay turizmde yeni bir döneme girdi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, herkesi geçmiş ile geleceğin buluştuğu Karatay'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmeye davet etti.

Karatay Belediyesi, binlerce yıllık kültürel mirası turizme kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla önemli projeleri hayata geçirirken, ilçenin tanıtımı için de yenilikçi adımlar atmayı sürdürüyor.

Karatay’da Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Türbesi, Alaaddin Camii ve Karatay Medresesi gibi önemli tarihi noktaların yanı sıra; lavanta, gül bahçeleri, parklar ve festival alanları da turizm çeşitliliğine katkı sağlıyor. Obruk Kervansarayı’nın müze otele dönüştürülmesi, Savatra Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleri de ilçenin turizm altyapısını güçlendiriyor.

Karatay Belediyesi, vatandaşların ilçeyi dijital ortamda daha yakından tanıyabilmesi amacıyla hayata geçirdiği ve büyük beğeni toplayan “Visit Karatay” projesiyle de tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Dijital turizm platformu “Visit Karatay”, ilçenin tüm değerlerini tek çatı altında toplayarak ziyaretçilere kapsamlı bir keşif imkanı sunuyor. Karatay’ı keşfetmek isteyenler, platform üzerinden tarihi, kültürel ve doğal zenginliklere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Mevlana Celaleddin Rumi’nin hoşgörü iklimiyle şekillenen kadim şehir, artık yalnızca fiziki ziyaretlerle değil, dijital ortamda da keşfedilebiliyor. “Visit Karatay” sayesinde ziyaretçiler, ilçeyi önceden planlayarak detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buluyor.

KARATAY TERMAL TATİL KÖYÜ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Karatay Belediyesi, turizm altyapısını güçlendirirken sağlık turizmine yönelik yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Bu kapsamda hizmet veren Karatay Termal Tatil Köyü, bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldi.
2020 yılından bu yana hizmet sunan tesis, 5 yıldızlı konforu ve şifalı termal suyuyla 400 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği tesis, Karatay’ın turizm çeşitliliğine önemli katkı sağlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin artık yalnızca Konya’nın değil, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Başkan Kılca, Karatay’ın köklü geçmişiyle büyük bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirterek, bu zenginliğin arkeolojik alanlar, müzeler, camiler, türbeler ve doğal güzelliklerle güçlü bir turizm değerine dönüştüğünü vurguladı.

“Bu mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Karatay’ı Konya’nın vitrini haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Kılca, “Visit Karatay” platformunun da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Başkan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: “Turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sektör çalışanlarının ve vatandaşlarımızın Turizm Haftası’nı kutluyorum.” 
 

