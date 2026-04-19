Konya bu alanda Türkiye'nin merkezi oldu

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın taşımacılık ve lojistik alanlarında merkez konumunda olduğunu belirterek, şehrin güçlü karayolu ve demiryolu avantajını iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Konya bu alanda Türkiye'nin merkezi oldu
Haberin Özeti

  • Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, şehrin güçlü karayolu ve demiryolu avantajlarıyla lojistik ve taşımacılıkta merkez konumda olduğunu vurguladı.
  • Konya'nın sanayi altyapısı, tarımsal üretim kapasitesi ve Anadolu'nun merkezindeki konumu, doğal bir lojistik merkez olmasını sağlıyor.
  • Demiryolu bağlantıları, Mersin Limanı erişimi ve lojistik merkez yatırımları sayesinde Konya'nın ulusal ve uluslararası güçlü bir lojistik üs olması hedefleniyor.

Konya'nın lojistik ve taşımacılıkta merkez konumunda yer alması, karayolu ve demiryolundaki avantajları masaya yatırıldı.
Konya Ticaret Odası’nda Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. Toplantıda sektör temsilcilerinin sorunları ve talepleri masaya yatırıldı.

Konya, lojistik ve taşımacılığın merkezi

Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sözlerinin başında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta çocukların karıştığı ve okulları hedef alan menfur silahlı saldırı hadiselerinden büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Konya'nın potansiyeli değerlendirilmeli

Son yıllarda dünya ekonomisinin, jeopolitik gelişmeler, tedarik zinciri kırılmaları ve finansal dalgalanmalarla şekillendiğini vurgulayan Başkan Öztürk, özellikle savaş, çatışma ve gerilim ortamının dünya ticaretindeki belirsizlikleri artırdığı gibi fiyat dengesini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk başkanlığında düzenlenen 61. Meslek Komitesi toplantısında, Konya'nın 2026 yılı lojistik potansiyeli ve taşımacılık sektöründeki hedefleri değerlendirildi.

Buna rağmen Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme yaklaşımının sürdüğünü dile getiren Başkan Öztürk, şu sözlerle devam etti:

"Konya olarak sektörümüz açısından şehrimizin avantajlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Güçlü sanayi altyapımız, tarımsal üretim kapasitemiz ve ihracat potansiyelimizle ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri olmaya devam eden şehrimiz, Anadolu’nun merkezinde yer alması sayesinde hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunarak doğal bir lojistik merkez konumunda. Güçlü karayolu ağıyla kısa sürede geniş bir nüfusa erişim imkânı sunan Konya’nın, demiryolu bağlantıları üzerinden Mersin Limanı’na ulaşabilmesi ve intermodal taşımacılığa uygun altyapısı, organize sanayi bölgeleri, lojistik merkez yatırımları ve artan ihracat kapasitesi şehrin üretim-lojistik entegrasyonunu güçlendirirken, Konya Lojistik Merkezi ile taşıma kapasitesinin ciddi ölçüde artırılması hedeflenmektedir. Konya’nın yalnızca bölgesel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte güçlü bir lojistik merkez olması mümkün"

