  Haberler
  • Konya
  Konya'da istişare kültürü hizmet kalitesini yukarı taşıyor

Konya'nın Selçuklu İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hizmetleri yerinde takip etmek için mahalle sakinleriyle buluşuyor.

  • Ziyaretlerde mahalle sakinlerinin talep ve önerileri dinlenirken, yapılacak hizmetler hakkında da kendilerine bilgi verildi.
  • Başkan Pekyatırmacı'ya dış mahalle ziyaretlerinde AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ve belediye başkan yardımcıları eşlik etti.
  • Pekyatırmacı, istişare kültürünün hizmet kalitesini artırdığını ve her vatandaşın düşüncesinin kendileri için kıymetli olduğunu vurguladı.

Selçuklu’da hizmet kalitesini artırmak, istişareleri sürdürmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, dış mahalle ziyaretlerinde bulunuyor. Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Büyükkayacık, Tömek, Kervan, Yazıbelen, Güvenç, Karaömerler Mahallelerini ziyaret etti. 

Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, talep edilen hizmetleri not alarak yapılacak hizmetler hakkında da bilgi verdi. Başkan Pekyatırmacı’ya dış mahalle ziyaretlerinde AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, teşkilat üyeleri ve belediye başkan yardımcıları da eşlik etti.

Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Bu Habere de Bak
Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet

Başkan Pekyatırmacı; Büyükkayacık, Tömek, Kervan, Yazıbelen, Güvenç ve Karaömerler mahallelerinde AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ile birlikte vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

“Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için kıymetli”

Selçuklu’nun tüm mahallerinde vatandaşlarla buluştuklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Mahalle ziyaretleri yatırım ve hizmetlerimizin yerinde planlanmasına büyük katkı sağlıyor. Bu çerçevede merkezde ve dış mahallelerimizdeki hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 2026 yılı dış mahalle ziyaretleri kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek yerinde hizmet planlaması ve istişarelerde bulundu.

Mahallelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hemşehrilerimizle buluşarak talep ve önerilerini dinliyor, hayata geçireceğimiz çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendiriyoruz. İstişare kültürünün hizmet kalitemizi artırdığına inanıyor, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz her ziyarette karşılıklı fikir alışverişine büyük önem veriyoruz. 

Her bir hemşehrimizin düşüncesi bizim için kıymetli. Onların memnuniyetini sağlamak bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah bu istişare anlayışımızı sürdürerek Selçuklu’ya en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Konya'da plastiğe direnen eller
Bu Habere de Bak
Konya'da plastiğe direnen eller
Bakmadan Geçme

Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Konyaspor'da o seri nihayet bitti!
Konyaspor’da o seri nihayet bitti!
Konya'da geniş kapsamlı 'huzur' denetimleri
Konya'da geniş kapsamlı 'huzur' denetimleri
Konya'da plastiğe direnen eller
Konya'da plastiğe direnen eller
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü