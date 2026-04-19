Konya'da plastiğe direnen eller

Konya'da bulunan Tarihi Bedesten Çarşısı'nda ahşap ustalığı yapan 77 yaşındaki Muzaffer Büyüközkan ile 50 yaşındaki oğlu İsmail Büyüközkan, mesleklerini birlikte sürdürüyor.

Baba oğul küçük dükkanlarında, Konya'da çok yaygın olan etliekmek fırınlarında kullanılan fırın kürekleri başta olmak üzere, evde kullanılan yer sofrası, merdane, oklava, tahta kaşık gibi mutfak malzemeleri, çocuklar için ahşap oyuncaklar, takunya ve baston yaparak ahşaptan ürünler üretiyor.

“Ahşabın girmediği ev yok”

Oğluyla beraber çalıştıklarını belirten Muzaffer Büyüközkan, "Adam bulamıyoruz, çalışanlar fazla çalışamıyor. Beraber yapıyoruz, biz de zaten belirli bir seviyeye geldik. Çocukluktan beri yanımızda şimdi ben onun yardımcısı oldum. O beni geçti. Şimdilik idare ediyoruz" dedi.

Tahtanın kırılmazının olmadığını, hepsinin kırılabileceğini ifade eden Muzaffer Büyüközkan, "Gürgen ağacı bizim fırın malzemesi olarak bunun üzerine başka bir ağaç kullanamıyoruz, olmuyor. Şimdi bir küreği kesip de baştan yapılmaz. Onlarca yüzlerce kürek bir anda başlar. Seri halinde o şekilde çıkar. Yani bir küreği tomruktan kesip de çıkma olmaz. Hepsi teker teker işlemden geçer.

Ondan sonra en son burada sap takarız, küreğe veririz. Ahşabın girmediği ev yok ki bütün evlerde ahşaptan bir parça bulunur. Günün şartlarına göre ihtiyaçlar farklılaşıyor. Biz biraz daha geri planda kalmaya başladık evlerde. Eskiden ayaklarındaki takunyadan yani terlik yerine takunya olurdu, her türlü ihtiyaç ağaçtı.

Fakat maalesef şimdi plastiğe döndü. Farklı şeyler çıktı. Bu arada biz de yetişebildiğimiz kadar yetişmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Ahşap, bazı kişilerin hobi amaçlı yapabileceği, milletin imrendiği bir meslek”

Babasıyla 20 senedir beraber olduklarını anlatan İsmail Büyüközkan ise, "Babam burada eski, ben 20 senedir buradayım. Onun yaptığı iş kendine göre ayrı, benimki ayrı o şekilde çalışıyoruz.

Ben kürek yapıyorsam o sini, oklava yapıyor. O şekilde geçinip gidiyoruz. Yeri geliyor bak ben bunu görmedim diyorum. Yeri geliyor bazı şeyleri yeni görüyorum. Daha çok eksikliğimiz var. Bunlar zamanla ömürden geçip gidiyor. Ben, şu anda sonum. Benim çocuklarım var ama ilerisi ne olur bilemiyorum. Şu anda ben devam ediyorum" dedi.

Ahşap ustası İsmail Büyüközkan, "Ahşap, bazı kişilerin hobi amaçlı yapabileceği, böyle milletin imrendiği bir meslek. Her türlü işlemi var. Bizde tabii ağırlık fırın küreği. Ben fırın küreği üzerine çalıştığım için fırıncıların kürekleriyle uğraşıyorum. Bunun yanı sıra farklı ürünler geliyor, farklı işler geliyor, tadilat, tamirat bunları da yapıyorum. Yani zevkli bir meslek, memnunuz mesleğimizden" ifadelerini kullandı.

“Elimden ne geliyorsa ahşap üzerine yapabileceğimi yaparım”

Ahşapla ilgili yapabildiği tüm işleri, imkanları ölçüsünde gerçekleştirdiğini ifade eden İsmail Büyüközkan, "Bazı şeyler makineleşti. Bazı ürünlerin makinede olması gerekiyor. Ama elde yapabileceğim neyse, elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım ve yapabilirim. Çünkü bu konuda deneyim de var.

Elimden ne geliyorsa ahşap üzerine yapabileceğimi yaparım ama bazı ürünler mecbur makinede olması lazım. Bunları sanayiye veriyorum. Sanayideki arkadaşlarımız paslaşarak yapıyoruz" diye konuştu.