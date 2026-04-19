Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da kavşakta çarpışan araçların kazası kameraya anbean yansıdı. Çarpışma sırasında panelvan minibüs olduğu yerde takla atarken facianın eşiğinden dönüldü.
Kaza, 17 Nisan Cuma günü Konya'da merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10753. Sokakta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sanayi dükkanı inşaatlarının bulunduğu alandan kontrolsüz olarak gidiş geliş bölünmüş yol olan sokağa çıkan panelvan minibüs, yoldan gelen birinci aracı atlattıktan sonra karşıya geçmek isterken hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs olduğu yerde devrilerek takla attı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı anbean kameralara yansıdı.