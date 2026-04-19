Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 19 Nisan Pazar günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
FARABİ ECZANESİ
FARFERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:29A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 352 60 01
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
HELUN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ KURTULDU SOKAK ADAPARK SİTESİ A. BLOK NO:2D SELÇUKLU
(ŞEFİKCAN - ADAKALE CADDESİ ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
0332 247 00 47
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MELİS YALÇIN ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO: 1AK SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
0332 502 62 25
4. BÖLGE (MERAM)
DAĞI ECZANESİ
ALAVARDI MH. YAKA CD. NO: 12/B MERAM
(ÇOLAK HOCA CAMİİ KARŞISI)
0332 351 01 02
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
CANAN ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ MESNEVİ CADDESİ NO:13A KARATAY
(36 NOLU ASM YANI, GALERİCİLER AKRASI, BÜYÜK BEZİRCİLER CAMİİ ARKASI)
0332 347 31 00
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KAŞINHAN ECZANESİ
AKÇEŞME MAHALLESİ HEYAMOLA SOKAK NO:1D KARATAY
(KARATAY BELEDİYE ARKASI, NUMUNE HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 352 11 24
7. BÖLGE (KARATAY)
ZEYNEP SENA ECZANESİ
HACIVEYİSZADE MAHALLESİ FARABİ SOKAK NO: 48D KARATAY
(21 NOLU İŞGALAMAN ASM KARŞISI, ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)
0332 312 82 73
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKINCILAR ECZANESİ
AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR CADDESİ İTTİFAK SİTESİ NO:1A SELÇUKLU
(14 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 246 35 47
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MAYIS ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU
(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)
0332 248 23 05
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
İSTANBUL ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ UMUTLU SOKAK NO:3C SELÇUKLU
(BARBAROS KIZ ÖĞRENCİ YURDU, SALI PAZARI ARKASI)
0332 255 27 55
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALARA ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ SERİNCAN SOKAK NO:23E SELÇUKLU
(NOVALAND AVM ARKASI,MAHAL ÇARŞI 0332 501 18 80)
0551 869 70 74
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
SİMA ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:67A MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ BİM MARKET KARŞISI, ABİDİN-SANİYE ERÇAL SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 321 03 73