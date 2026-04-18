  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da korkutan kaza: Kamyonet ile pikap çarpıştı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda trafik kazası meydana geldi.

İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • B.K. idaresindeki pikap ile M.E. yönetimindeki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
  • Kazada pikap sürücüsü B.K. ve araçtaki yolcu M.Ö. yaralanarak Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  • Kamyonet sürücüsü M.E. kazayı yara almadan atlatırken, olayla ilgili detaylı tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Konya kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 FDU 472 plakalı pikap ile M.E. yönetimindeki 06 YG 0171 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralanırken, kamyonet sürücüsü M.E. kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bakmadan Geçme

