Konya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
Konya'nın ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Recep A. idaresindeki 42 ZA 929 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolunun 24. kilometresinde, Ali G. yönetimindeki 42 BES 664 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsüyle eşi Özlem, çocukları Eylül ve Gülseren A. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.