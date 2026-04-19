Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet

Başkan Altay, Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliğine tüm çocukları ve ailelerini davet ederek, yazar buluşmaları ve atölyeler olacağını belirtti.

Konya geçmişten bu yana ilmin, bilimin ve irfanın en önemli merkezlerinden birisi. Bugün de geçmişinden aldığı ilhamla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek “2. Konya Çocuk Kitap Günleri” insanlığa ufuk açmaya devam edecek.

2. Konya Çocuk Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 22 Nisan – 26 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Konya'da Kültür şöleni Yaşanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da bu ruha uygun şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Altay,şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkini düzenlediğimiz, çocuklarımızdan ve ailelerinden büyük ilgi gören Çocuk Kitap Günleri’mizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. ‘Okumadığın gün karanlıktasın’ sloganıyla milyonlarca kitabın yanı sıra yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri, atölye çalışmaları ve çok sayıda etkinlik yer alacak. Konya Çocuk Kitap Günleri, Konya’mıza kitapla dolu bir kültür şöleni yaşatacak. Tüm minik okurlarımızı ve ailelerini bu güzel etkinliğe davet ediyorum”

75 Farklı okuldan Öğrenci Etkinlikte Bir Araya Gelecek

Program kapsamında; Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek atölye ve etkinlikler de yer alacak.

Ayrıca Konya’nın merkez dışındaki 28 ilçesinden 75 farklı okuldan otobüslerle öğrencilerin etkinliğe katılımı sağlanacak. Böylece programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşılacak.