  Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliği olan Konya Çocuk Kitap Günleri'ne davet etti.

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan kapsamında "2. Konya Çocuk Kitap Günleri"ni 22-26 Nisan'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenleyecek.
  • Başkan Altay, Anadolu'nun en büyük çocuk kitap etkinliğine tüm çocukları ve ailelerini davet ederek, yazar buluşmaları ve atölyeler olacağını belirtti.
  • Etkinliğe Konya'nın 28 ilçesinden 75 farklı okuldan öğrenciler otobüslerle katılacak; çeşitli daire başkanlıkları atölyeler sunacak.

Konya geçmişten bu yana ilmin, bilimin ve irfanın en önemli merkezlerinden birisi. Bugün de geçmişinden aldığı ilhamla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 22-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek “2. Konya Çocuk Kitap Günleri” insanlığa ufuk açmaya devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında 10.00-21.00 saatleri arasında açık olacak Konya Çocuk Kitap Günleri'ne katılan minik okurlar, itfaiye ve gençlik hizmetleri gibi farklı atölye etkinliklerinden faydalanabilecek.

Konya'da plastiğe direnen eller
Bu Habere de Bak
Konya'da plastiğe direnen eller

2. Konya Çocuk Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 22 Nisan – 26 Nisan tarihleri arasında 10.00-21.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Başkan Uğur İbrahim Altay'ın davetiyle başlayan etkinlikte; yazar buluşmaları, atölye çalışmaları ve imza günlerinin yanı sıra Konya'nın 28 ilçesindeki 75 farklı okuldan gelen öğrenciler kitaplarla buluşacak.

Konya'da Kültür şöleni Yaşanacak

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak da bu ruha uygun şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını kaydeden Başkan Altay,şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilkini düzenlediğimiz, çocuklarımızdan ve ailelerinden büyük ilgi gören Çocuk Kitap Günleri’mizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. ‘Okumadığın gün karanlıktasın’ sloganıyla milyonlarca kitabın yanı sıra yazar buluşmaları, söyleşiler, imza günleri, atölye çalışmaları ve çok sayıda etkinlik yer alacak. Konya Çocuk Kitap Günleri, Konya’mıza kitapla dolu bir kültür şöleni yaşatacak. Tüm minik okurlarımızı ve ailelerini bu güzel etkinliğe davet ediyorum”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Konya Çocuk Kitap Günleri, 'Okumadığın gün karanlıktasın' sloganıyla kapılarını açıyor.

Konya'da silahla yaralayıp kaçtı
Bu Habere de Bak
Konya’da silahla yaralayıp kaçtı

75 Farklı okuldan Öğrenci Etkinlikte Bir Araya Gelecek

Program kapsamında; Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek atölye ve etkinlikler de yer alacak.

Ayrıca Konya’nın merkez dışındaki 28 ilçesinden 75 farklı okuldan otobüslerle öğrencilerin etkinliğe katılımı sağlanacak. Böylece programın erişilebilirliği artırılarak daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşılacak.

Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Konyaspor'da o seri nihayet bitti!
Konyaspor’da o seri nihayet bitti!
Konya'da geniş kapsamlı 'huzur' denetimleri
Konya'da geniş kapsamlı 'huzur' denetimleri
Konya'da plastiğe direnen eller
Konya'da plastiğe direnen eller
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü