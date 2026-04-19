Konyaspor 10 yıl sonra Antalya'da güldü

Yeşil-beyazlılar, 10 yıl aradan sonra Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Konyaspor 10 yıl sonra Antalya'da güldü
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
Süper Lig’in 30. hafta maçında Antalyaspor’a konuk olan Tümosan Konyaspor, rakibi karşısında deplasmanda kazanamama serisine son verdi. 

Anadolu Kartalı, Antalyaspor karşısında son deplasman galibiyetini 2016 yılında 3-1’lik skorla elde etmişti. Bu sezondan bu yana oynadığı 8 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamayan yeşil-beyazlı temsilcimiz, geçtiğimiz cuma günü oynanan maçta bu istatistiğe son verdi. 

Konyaspor'da o seri nihayet bitti!
Bu Habere de Bak
Konyaspor’da o seri nihayet bitti!

Anadolu Kartalı, düşmeme mücadelesi Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek, 10 yıl sonra bu zorlu deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı. 

Hüseyin Turgut

Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Konya'daki kültür şölenine Başkan Altay'dan davet
Konyaspor'da o seri nihayet bitti!
Konyaspor’da o seri nihayet bitti!
Konya'da geniş kapsamlı 'huzur' denetimleri
Konya'da geniş kapsamlı 'huzur' denetimleri
Konya'da plastiğe direnen eller
Konya'da plastiğe direnen eller
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü! Kaz anı kamerada
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 19 Nisan Pazar günü