Konyaspor 10 yıl sonra Antalya'da güldü
Yeşil-beyazlılar, 10 yıl aradan sonra Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
Süper Lig’in 30. hafta maçında Antalyaspor’a konuk olan Tümosan Konyaspor, rakibi karşısında deplasmanda kazanamama serisine son verdi.
Anadolu Kartalı, Antalyaspor karşısında son deplasman galibiyetini 2016 yılında 3-1’lik skorla elde etmişti. Bu sezondan bu yana oynadığı 8 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamayan yeşil-beyazlı temsilcimiz, geçtiğimiz cuma günü oynanan maçta bu istatistiğe son verdi.
Anadolu Kartalı, düşmeme mücadelesi Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek, 10 yıl sonra bu zorlu deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.