Konyaspor'da o seri nihayet bitti!
Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanında kalesini gole kapatarak, dış sahadaki 26 maçlık gol yeme serisini sonlandırdı
Haberin Özeti
- • Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında kalesini gole kapatarak 2-0'lık galibiyetle 24 maçlık dış sahada gol yeme serisine son verdi.
- • Yeşil-beyazlılar, 30 Kasım 2024'teki Adana Demirspor maçından beri deplasmanda gol yiyor, bu süreçte rakiplerine 42 kez gol izni veriyordu.
- • Bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Anadolu Kartalı, bu sezon 15 deplasman maçında toplam 16 puan elde etti.
Tümosan Konyaspor, Antalyaspor karşısında deplasmandaki gol yeme serisine sonlandırdı. Anadolu Kartalı, son 24 deplasman maçında kalesini gole kapatamadı ve rakiplerine 42 kez gol izni verdi.
Yeşil-beyazlı ekibimiz, 30 Kasım 2024’te oynanan ve 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçından bu yana deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde gol gördü.
Konyaspor, Antalyaspor karşısında bu kötü istatistiğe son verdi. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, düşmeme mücadelesi veren rakibini iyi bir oyunla 2-0 mağlup ederek hem ligdeki yenilmezliğini 6 maça çıkardı, hem de deplasmandaki 24 maçlık gol yeme serisini sonlandırdı.
Anadolu Kartalı ayrıca bu sezon oynadığı 15 deplasman maçında 16 puan topladı.