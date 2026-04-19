Ukrayna'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Rusya doğumlu ve sabıkalı olduğu belirlenen saldırganın eylem öncesi bir daireyi ateşe verdiği tespit edildi; motivasyonlar araştırılıyor.

Kiev'de sivilleri hedef alan silahlı saldırı düzenlendi; saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de sivilleri hedef alan silahlı bir saldırı düzenlendiğini ve saldırganın güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Meydana gelen saldırıda bazı sivilleri rehin aldığını aktaran Zelenskiy, rehinelerden birinin öldürüldüğünü, dördünün ise ekipler tarafından kurtarıldığını kaydetti.

Sokaktaki 4 kişiyi de hedef alarak öldüren saldırganın eylemlerinde ağır yaralanan bir kadının ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade eden Zelenskiy, saldırıda yaralanan ve aralarında 12 yaşında bir çocuğun bulunduğu 14 kişinin de tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Fail Rusya Doğumlu

Olayın failine ilişkin istihbarat bilgilerini de paylaşan Zelenskiy, saldırganın silahla sokağa çıkmadan önce bir daireyi ateşe verdiğinin tespit edildiğini duyurdu. Rusya doğumlu olduğu ve uzun bir süre Donetsk bölgesinde ikamet ettiği saptanan failin, geçmişte de çeşitli adli suçlardan sabıkasının bulunduğunu bildiren Zelenskiy, Ukrayna makamlarının, saldırının olası motivasyonlarını ve arka planını tüm yönleriyle doğrulamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.