Konyaspor gözünü Fenerbahçe'ye dikti

Süper Lig'de rahatlayan Konyaspor'da akıllar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak maçta. Yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini devirerek yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor

Hüseyin Turgut
Kupada rakip Fenerbahçe, hedef yarı final

Tümosan Konyaspor’da rota Fenerbahçe maçına çevrildi. Süper Lig’de son 6 maçını kaybetmeyerek iyi bir ivme yakalayan yeşil-beyazlılar, başarısını Türkiye Kupası’nda da sürdürmek istiyor. 

Anadolu Kartalı, salı günü konuk edeceği Fenerbahçe’yi devirerek yarı finale adını yazdırmak istiyor. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada kupa maçına değinerek şöyle konuştu, “Lig yarışı kızıştığında kupa planlaması insanı düşündürüyor. Antalyaspor maçının hemen sonrasında oynayacağız. Bugün lig anlamında kendimizi daha iyi hissediyoruz”.

Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı
Büyük cümleler kurmak istemiyorum

“Fenerbahçe ile oynanacak hiçbir maç kolay değil. Onlar da çetin bir şampiyonluk yarışında. Sahamızda en iyisini yapmaya çalışacağız. Büyük cümleler kurmak istemiyorum. Nereden bakarsanız bakın zor bir maç olacak. Takımımızı kalan kısa zamanda en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. 

Taraftarımızı stada gelip son dakikaya kadar desteklesinler bizi. Hatalar olabilir ama sonuna kadar desteklesinler. Çünkü çok kaliteli oyuncuların olduğu bir takımla oynayacağız. Taraftarımızı evlerine mutlu göndermek istiyoruz. Takımın ciddiyeti beni çok memnun ediyor. Ciddi ve disiplinli bir takımla çalışıyorum. Sonuçlardan bağımsız bu oyuncularla çalışmaktan mutluyum”. 

