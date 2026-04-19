Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı

Yeşil-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanı sonrasında bir gün izin yaparken, bugün öğle saatlerinde Kayacık Tesislerinde toplanacak ve Fenerbahçe maçının mesaisine başlayacak

Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı
Hüseyin Turgut
Hüseyin Turgut
Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlıyor. Süper Lig’de 2-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrasında dünü izinli geçiren Anadolu Kartalı, bugün öğle saatlerinde toplanacak ve Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak. 

Yeşil-beyazlı temsilcimiz yarınki çalışmayla da hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini bekleyecek. Ligde rahatlayan Konyaspor, Türkiye Kupası’nda güçlü rakibini devirerek yarı finale çıkmak istiyor. Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi 21 Nisan Salı günü saat 20.30’da oynanacak. 

