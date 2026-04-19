Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı
Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlıyor. Süper Lig’de 2-0 kazanılan Antalyaspor maçı sonrasında dünü izinli geçiren Anadolu Kartalı, bugün öğle saatlerinde toplanacak ve Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak.
Yeşil-beyazlı temsilcimiz yarınki çalışmayla da hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girerek maç saatini bekleyecek. Ligde rahatlayan Konyaspor, Türkiye Kupası’nda güçlü rakibini devirerek yarı finale çıkmak istiyor. Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesi 21 Nisan Salı günü saat 20.30’da oynanacak.