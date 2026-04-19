Konya'da 2026 hac yolcuları için eğitim ve hazırlık semineri

İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen seminerde, hacı adaylarının kutsal topraklara yapacakları yolculuğa hem manevi hem de fiziksel olarak hazırlanmaları hedeflendi.

Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Hakan Aksan, "Hac Yolculuğu Öncesi Maddi ve Manevi Hazırlık" konulu bir sunum gerçekleştirerek hacı adaylarına bu özel sürece dair rehberlik etti.

Seminerin ilerleyen bölümlerinde, Şube Müdürü Abdullah Yavaşoğlu ve Kur’an Kursu öğreticisi Merve Kurt tarafından hacı adaylarına yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. Katılımcılara; hac ibadetinin esasları, kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken hususlar ve yolculuk süresince yaşanacak süreçler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.