Konya yolunda kaza! Otomobil tali yoldan çıkan araçla çarpıştı

Kaza, Aksaray-Konya kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Yel Mehmet C. (48) yönetimindeki 06 DNR 632 plakalı otomobil ile 7. kilometrede bulunan Yapılcan köyünden kara yoluna çıkan Nazif T. (86) idaresindeki 68 EA 621 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralanırken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.