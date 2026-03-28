Konya'da 4 aydır kapalı olan yol yeniden ulaşıma açılıyor
Konya'da kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı bulunan Hadim-Alanya yolu karayolları ekiplerince yeniden ulaşıma açılıyor.
İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan güzergahlardan biri olan yolun açılması için Hadim-Beyreli bölgesinde çalışmalar başlatıldı. Karayolları ekipleri, 1900 rakımlı kesimde iş makineleriyle kar küreme ve temizleme faaliyetlerini sürdürüyor. Yer yer bir metreyi aşan kar kalınlığına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 12 Aralık 2025'te kapanan yolu 5 gün içinde yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor.