Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 28 Mart Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 28 Mart Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
HACETTEPE ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:17A SELÇUKLU
(YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL POLİKLİNİĞİ ÇIKIŞI)
237 75 60
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
KARAKAYA ECZANESİ
KILINÇARSALAN MAHALLESİ ADAKALE CADDESİ ADAPARK SİTESİ C BLOK NO:30D SELÇUKLU
(ELMAS KURAN KURSU KARŞISI)
350 50 52
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
BADE ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDDESİ NO:1O SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0543 186 42 44
4. BÖLGE (MERAM)
RÜMEYSA ECZANESİ
AŞKAN MH. HALİL ÇAVUŞ SK. NO:7A MERAM
(İLAHİYAT FAKÜLTESİ ARKASI)
0536 614 19 95
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
DAYIOĞLUGİL ECZANESİ
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BUĞDAY PAZARI 10516 SOKAK NO:109 KARATAY
(KONYA TİCARET BORSASI YANI)
342 44 99
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
AKADEMİK ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ FURGAN DEDE CADDESİ NO:18A MERAM
(MUHACİR PAZARI CİVARI-AKADEMİ HASTANESİ YANI)
350 70 77
7. BÖLGE (KARATAY)
EBRU ESEROĞLU ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ FETİH CADDESİ NO:276A KARATAY
(72 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, FETİH CADDESİ ÜZERİ)
0541 323 93 23
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
İPEK ECZANESİ
MEHMET AKİF MAHALLESİ SEFERHİSAR CADDESİ NO:33A SELÇUKLU
(ÖZALKENT NUMUNE HASTANESİ KARŞISI)
246 46 51
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALPER ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ KİBARHANE SOKAK NO:3C-3F SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ TÜRK DİYABET CEMİYETİ ARKASI, 67 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
248 41 51
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
SENA YILMAZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ BATIHAN SOKAK NO:6D SELÇUKLU
(AKINSOFT ARKASI, NATURA PARK CİVARI)
503 30 33
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
KİRAZ ECZANESİ
SANCAK MAHALLESİ VEYSEL KARANİ CADDESİ NO:6O SELÇUKLU
(NOVADA ALIŞVERİŞ MERKEZİ)
503 00 54
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
HUZUR ECZANESİ
AYMANAS MH. ARGITHAN SK. NO:9C MERAM
(ZAFER ORTAOKULU ARKASI)
302 08 66