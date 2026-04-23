Konya Ovası'ndan müjde geldi: Bereket patlaması yaşanacak

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'ndaki son yağışlar, çiftçiyi umut oldu.

  • Konya Ovası'nda bahar yağışları sayesinde buğday rekoltesinde geçen yıla göre 500 bin ton artışla 2.3 milyon ton bekleniyor.
  • Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, bahar yağışlarının faydalı olduğunu ve bu yıl don sorunu yaşanmadığını belirtti.

Geçen hasat sezonunda 1 milyon 800 bin ton buğday rekoltesinin 500 bin ton artışı bekleniyor. Bu yıl ekim alanlarında yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Geçen hasatta 1 milyon 800 bin ton buğday ve 800 bin ton arpa rekoltesi elde eden çiftçiyi 500 bin tonluk bir artış bekliyor.

Bahar yağışlarının ardından artan mantar hastalıklarına karşı çiftçileri uyaran uzmanlar, çiçeklenme döneminde don ve samyeli riski olmazsa rekor bir üretim beklendiğini vurguladı.

Selçuklu Belediyesi arıcılık desteğini büyütüyor
Bu Habere de Bak
Selçuklu Belediyesi arıcılık desteğini büyütüyor

Bahar Yağışları, Can Suyu Oldu

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, bahar yağışlarının hububat alaları çin önemini şu sözlerle aktardı:

"Buğday ambarı Konya'mızda yağışlar özellikle bahar yağışları oldukça iyiydi. Ara ara yağan yağışlar özellikle hububat alanlarında oldukça fayda sağladı. Şu an bölgede kıraç alanlar dahil olmak üzere sulu alanlarımızda herhangi bir problem yok. Mahsullerimizin gelişimi bir önceki yıla göre gayet iyi durumda. Maalesef kış aylarında kar yağışını beklediğimiz oranda alamadık ama bahar yağışları oldukça iyiydi. Kış aylarındaki kar yağışı özellikle yer altı ve yer üstü su kaynakları açısından Konya Ovası için çok önemliydi. Yağan yağmur yer altı suyuna bir nebze de olsa fayda sağladı. Özellikle yüksek bölgelerdeki kar yağışları, ovadaki kuyu seviyelerinde de yer altı su seviyelerinde de bir nebze yükselişe neden oldu"

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, Nisan 2026 yağışlarının ardından Konya Ovası'nda buğday rekoltesinde 500 bin tonluk artış beklediklerini açıkladı

Don Problemi Olmadı

Kırkgöz, geçen yıl yaşanan don felaketine değindi. Nisan ayının 23'ünden ay sonuna kadar her zaman Konya bölgesinde bir don riski olduğunu ifade ederek, bu yıl böyle bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Geçen yıl 1 milyon 800 bin ton olan buğday rekoltesinin bu yıl 2 milyon 300 bin tona çıkması öngörülürken, arpa rekoltesinde de 1 milyon 200 bin ton hedefi konuldu.

Karatay, başarısını uluslararası düzeye taşıdı
Bu Habere de Bak
Karatay, başarısını uluslararası düzeye taşıdı

Bu Dönemde Mantar Hatalıklarına Dikkat

Çiftçiler bu dönemde tarlalarda yoğun bir şekilde mantar hastalıklarına karşı mücadele veriyor. Yağışların ardından çıkan güneş ve sıcaklık, mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Çiftçilerin bir ziraat mühendisi ile arazilerini kontrol etmelerini ve mantar hastalığı daha tarlaya girmeden ilaç uygulamalarını yapmaları son dörece önem arz ediyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da ekim alanlarındaki yüzde 3'lük artış ve düzenli bahar yağışları, yer altı su seviyelerini de olumlu etkileyerek üretim tahminlerini yukarı çekti.
Çiçeklenme Döneminin önemi

Yağışların artması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte bu yıl rekoltenin artacağını belirten Kırkgöz, "Bu dönemde rekolteyi tahmin etmek oldukça zor çünkü ürünler daha mahsül başak çıkartma dönemini tamamlamadı. Şu an sapa kalkma dönemi dediğimiz dönemde. Rekolte; iklim bu şekilde devam ederse, yağışlar bu periyotta yağmaya devam ederse, rekoltede artış olacağını düşünüyoruz. Ama bitkinin çiçeklenme dönemi özellikle oldukça önemli.

O dönemde sıcak esen rüzgarlar tozlaşmayı ve polenlerin ölmesine neden oluyor ve bitkide dane oluşumunda birtakım kayıplara sebebiyet veriyor ve danelerin biraz daha cılız oluşmasına neden oluyor. İnşallah böyle bir problem yaşamayız. Eğer böyle bir problem yaşamazsak, bu yıl Konya Ovası'nda geçen yıla göre rekolte artışı yaşanır. 

Geçen sene buğday rekoltemiz 1 milyon 800 bin tondu. Arpa rekoltemiz de yaklaşık olarak 750-800 bin ton civarında kalmıştı. Bu yıl ekili alanlarındaki artış da ve yağışlar da göz önünde bulundurulduğunda buğday rekoltesi 2 milyon 300 bin ton civarı, arpa rekoltesi de 1 milyon 200 bin ton civarında beklentimiz var. Eğer ki dediğimiz gibi başak çıkartma döneminden sonra samyeli esmesi ve buğdaylarda herhangi bir dolu zararı olmazsa bu rekolteleri bekliyoruz" dedi. 

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Nisan Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Nisan Perşembe günü
ROBOFEST KONYA'da ödüller sahiplerini buldu
ROBOFEST KONYA'da ödüller sahiplerini buldu
Konya'da uyuşturucuya darbe!
Konya’da uyuşturucuya darbe!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Nisan Perşembe
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Nisan Perşembe
Konyaspor, 5. kez yarı finalde boy gösterecek
Konyaspor, 5. kez yarı finalde boy gösterecek
Konya Büyükşehir'den yapay zeka atağı
Konya Büyükşehir’den yapay zeka atağı