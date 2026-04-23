Konya Ovası'ndan müjde geldi: Bereket patlaması yaşanacak

Geçen hasat sezonunda 1 milyon 800 bin ton buğday rekoltesinin 500 bin ton artışı bekleniyor. Bu yıl ekim alanlarında yüzde 3'lük bir artış yaşandı. Geçen hasatta 1 milyon 800 bin ton buğday ve 800 bin ton arpa rekoltesi elde eden çiftçiyi 500 bin tonluk bir artış bekliyor.

Bahar Yağışları, Can Suyu Oldu

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, bahar yağışlarının hububat alaları çin önemini şu sözlerle aktardı:

"Buğday ambarı Konya'mızda yağışlar özellikle bahar yağışları oldukça iyiydi. Ara ara yağan yağışlar özellikle hububat alanlarında oldukça fayda sağladı. Şu an bölgede kıraç alanlar dahil olmak üzere sulu alanlarımızda herhangi bir problem yok. Mahsullerimizin gelişimi bir önceki yıla göre gayet iyi durumda. Maalesef kış aylarında kar yağışını beklediğimiz oranda alamadık ama bahar yağışları oldukça iyiydi. Kış aylarındaki kar yağışı özellikle yer altı ve yer üstü su kaynakları açısından Konya Ovası için çok önemliydi. Yağan yağmur yer altı suyuna bir nebze de olsa fayda sağladı. Özellikle yüksek bölgelerdeki kar yağışları, ovadaki kuyu seviyelerinde de yer altı su seviyelerinde de bir nebze yükselişe neden oldu"

Don Problemi Olmadı

Kırkgöz, geçen yıl yaşanan don felaketine değindi. Nisan ayının 23'ünden ay sonuna kadar her zaman Konya bölgesinde bir don riski olduğunu ifade ederek, bu yıl böyle bir sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Bu Dönemde Mantar Hatalıklarına Dikkat

Çiftçiler bu dönemde tarlalarda yoğun bir şekilde mantar hastalıklarına karşı mücadele veriyor. Yağışların ardından çıkan güneş ve sıcaklık, mantar hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Çiftçilerin bir ziraat mühendisi ile arazilerini kontrol etmelerini ve mantar hastalığı daha tarlaya girmeden ilaç uygulamalarını yapmaları son dörece önem arz ediyor.



Çiçeklenme Döneminin önemi

Yağışların artması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte bu yıl rekoltenin artacağını belirten Kırkgöz, "Bu dönemde rekolteyi tahmin etmek oldukça zor çünkü ürünler daha mahsül başak çıkartma dönemini tamamlamadı. Şu an sapa kalkma dönemi dediğimiz dönemde. Rekolte; iklim bu şekilde devam ederse, yağışlar bu periyotta yağmaya devam ederse, rekoltede artış olacağını düşünüyoruz. Ama bitkinin çiçeklenme dönemi özellikle oldukça önemli.

O dönemde sıcak esen rüzgarlar tozlaşmayı ve polenlerin ölmesine neden oluyor ve bitkide dane oluşumunda birtakım kayıplara sebebiyet veriyor ve danelerin biraz daha cılız oluşmasına neden oluyor. İnşallah böyle bir problem yaşamayız. Eğer böyle bir problem yaşamazsak, bu yıl Konya Ovası'nda geçen yıla göre rekolte artışı yaşanır.

Geçen sene buğday rekoltemiz 1 milyon 800 bin tondu. Arpa rekoltemiz de yaklaşık olarak 750-800 bin ton civarında kalmıştı. Bu yıl ekili alanlarındaki artış da ve yağışlar da göz önünde bulundurulduğunda buğday rekoltesi 2 milyon 300 bin ton civarı, arpa rekoltesi de 1 milyon 200 bin ton civarında beklentimiz var. Eğer ki dediğimiz gibi başak çıkartma döneminden sonra samyeli esmesi ve buğdaylarda herhangi bir dolu zararı olmazsa bu rekolteleri bekliyoruz" dedi.