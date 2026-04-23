Cumhurbaşkanlığı Turu'nda geri sayım

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin 'ProSeries' kategorisindeki tek yol bisikleti yarışı olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan’da Çeşme’den start alıyor. ProSeries kategorisinde dünyanın en prestijli etaplı yol bisikleti organizasyonları arasında gösterilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 61. yılında bir kez daha Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliğini uluslararası geniş yayın ağı aracılığıyla dünya genelinde izleyiciyle buluşturacak.

TUR 2026’da 26 Nisan-3 Mayıs arasında toplam 8 etapta 3 WorldTeam, 14 ProTeam ve 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI takımı mücadele edecek. Türkiye’yi temsil eden 4 kıta takımı da organizasyonda yer alırken, 23 takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu etap zaferi için pedal çevirecek. İtalya, İspanya, Türkiye, Belçika, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, Polonya, Almanya, Çekya ve Norveç en çok sporcu ile temsil edilen ülkeler olacak.

1. Etap: Çeşme - Selçuk (148,7 km)

26 Nisan Pazar günü koşulacak 1. Etap, 148,7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Çeşme Kalesi önü start noktası ve Selçuk Kalesi önü finiş noktasıyla dikkat çeken etapta, imza töreni 09.40’ta, simgesel start ise Çeşme Kalesi önünden 10.50’de verilecek. Etap; Alaçatı, Zeytinler ve Urla güzergahını takip ederek devam edecek. Etapta, 1 adet 3. kategori tırmanış kapısı yer alırken, 54,6. kilometrede Türkiye Güzellikleri Kapısı ve 111,3. kilometrede de 1 sprint kapısı bulunuyor. Seferihisar, Ürkmez ve Gümüldür hattında devam eden etap, rüzgara açık yapısıyla takım stratejilerini ön plana çıkaracak. Sporcuların Selçuk’taki finişe 14.00 - 14.35 saatleri arasında ulaşması bekleniyor. Etabın finiş noktası olan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun en özel duraklarından biri olarak öne çıkıyor. 2013 yılında Meryemana zirve finişi ile TUR rotasına dahil olan Selçuk, yıllar içinde yarışın en dikkat çekici finiş noktalarından biri haline geldi.

TUR tarihinde özel bir etap

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu tarihinde önemli bir yere sahip olan bu hat, yıllar içinde farklı yönlerde koşuldu. Yarış tarihinde ilk kez 2000 yılında rota tersine çevrilirken, İzmir birçok yıl organizasyona ev sahipliği yaptı. Çeşme, TUR rotasına ilk kez 57. yılında dahil olurken; Selçuk ise 2013 yılında Meryemana zirve finişi ile etap programına katılarak organizasyonun önemli duraklarından biri haline geldi. 2025 yılında ise bu yılın tersine koşulan Selçuk - Çeşme etabında İtalyan sprinter Elia Viviani profesyonel kariyerinin son etap zaferini elde etti.

İkinci etap Aydın’dan start alacak

Turun ikinci etabı, 27 Nisan’da Aydın’dan başlayacak. İlk kez etap startına ev sahipliği yapacak Aydın, bu yönüyle TUR tarihinde ayrı bir önem taşıyor. Aydın’dan Marmaris’e uzanacak etap, sprint finişiyle dikkat çeken yüksek tempolu bir mücadeleye sahne olacak.