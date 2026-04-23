Galatasaray'dan şok veda

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi. Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı. Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

Ahmed Kutucu'ya tepki

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ahmed, mücadelenin 56. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. Taraftarlar, performansını beğenmediği Ahmed'i çıkarken ıslıkladı.

Günay'ın büyük hatası gole neden oldu

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, müsabakanın 83. dakikasında yaptığı büyük hatayla Gençlerbirliği'nin gol atmasına neden oldu. Günay, başkent temsilcisinde sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Kale önünde topu önünde bulan Adama Traore fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü hatanın ardından tezahüratla Günay'a destek vermeye çalışırken bir bölümü de her top geldiğinde tecrübeli file bekçisini ıslıkladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, çok üzgün olduğu görülen Günay Güvenç'e moral verdi. ultrAslan'ın olduğu tribünden Günay lehine tezahüratlar yapıldı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'dan içeri giren takım arkadaşını tribüne getirmesi istedi. Uzun süre beklemenin ardından yeniden sahaya dönen Günay'a taraftarlar büyük destek verdi. Duygulanarak ağladığı görülen Günay, taraftarın önüne giderek hem hatasından dolayı özür diledi hem de destek için teşekkür etti.

Victor Osimhen, 35 gün sonra forma giydi

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemedi. Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.

RAMS Park'ta 13 maç sonra kaybetti

Sarı-kırmızılıların, iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, ardından taraftarı önünde 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 12 golü kalesinde gördü.

Türkiye Kupası'nda 10 maç sonra yenildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 maçın ardından mağlubiyet yaşadı. Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Geçen sezon kupayı kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 gol yedi.