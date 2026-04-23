Süper Lig'de İstanbul derbisi haftası

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak. Ligde bu hafta İstanbul derbileri oynanacak. Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Fenerbahçe'yi konuk edecek

  • Trendyol Süper Lig'de 31. hafta yarın açılıyor; bu hafta iki önemli İstanbul derbisi oynanacak.
  • Haftanın ilk derbisinde Başakşehir, Kasımpaşa'yı yarın saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.
  • Süper Lig'deki dev derbi Galatasaray-Fenerbahçe ise 26 Nisan Pazar 20.00'de RAMS Park'ta futbolseverlerle buluşacak.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle…

Yarın:
20.00 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
25 Nisan Cumartesi:
14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kayserispor-Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Nisan Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)
 

Milliler Avrupa ikincisi oldu
Bu Habere de Bak
Milliler Avrupa ikincisi oldu
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Nisan Perşembe günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 23 Nisan Perşembe günü
ROBOFEST KONYA'da ödüller sahiplerini buldu
ROBOFEST KONYA'da ödüller sahiplerini buldu
Konya'da uyuşturucuya darbe!
Konya’da uyuşturucuya darbe!
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Nisan Perşembe
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 23 Nisan Perşembe
Konyaspor, 5. kez yarı finalde boy gösterecek
Konyaspor, 5. kez yarı finalde boy gösterecek
Konya Büyükşehir'den yapay zeka atağı
Konya Büyükşehir’den yapay zeka atağı