Süper Lig'de İstanbul derbisi haftası
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak. Ligde bu hafta İstanbul derbileri oynanacak. Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Fenerbahçe'yi konuk edecek
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle…
Yarın:
20.00 Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
25 Nisan Cumartesi:
14.30 Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Kayserispor-Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)
20.00 Göztepe-Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
26 Nisan Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
27 Nisan Pazartesi:
17.00 Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)
20.00 Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-Fatih Karagümrük (Tüpraş)