Son bilet kimin olacak?

Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off için son bilet yarın sahibini bulacak

Haber Merkezi
Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan son takımı belirleyecek play-in müsabakasında yarın Fransız ekibi Monaco ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşılaşacak. Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak. Play-in ilk maçlarında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a deplasmanda 87-79 kaybeden Monaco, play-off için son şansını sahasında Barcelona karşısında arayacak.

Barcelona ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk ettiği müsabakada 80-72 yendi ve Monaco ile play-off'a kalacak son takım olmak için mücadele edecek. Monaco-Barcelona maçının galibi, play-off'ta normal sezonun lideri Olympiakos ile eşleşecek. Basketbol Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle: Olympiakos-Monaco/Barcelona, Fenerbahçe Beko-Zalgiris, Real Madrid-Hapoel IBI, Valencia Basket-Panathinaikos. 

