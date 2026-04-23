Konya-Trabzon maçının biletleri zamlı olarak satışta
Yeşil-beyazlıların, pazartesi günü konuk edeceği Trabzonspor maçının bilet satışları bugün saat 11.00'de başlıyor. Yönetim, bilet fiyatlarına zam yaptı
- • Konyaspor'un Trendyol Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edeceği maçın biletleri bugün saat 11.00'de satışa sunuluyor.
- • Mücadele, 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.
- • Misafir tribün biletleri 650 TL olarak satışa sunulurken, yönetim daha önce 42 TL olan biletlere zam yaptı.
Tümosan Konyaspor-Trabzonspor maçının bilet satışları başlıyor. Bilet fiyatlarına zam yapıldı. Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. 27 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri bugün saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Konyaspor yönetimi, daha önce 42 TL olan bilet fiyatlarına zam yaptı. En düşük bilet fiyatları 500 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 2 bin TL olarak belirlendi. Misafir tribün biletleri ise 650 TL’den satışa sunulacak.