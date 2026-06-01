Konya'nın en hızlı büyüyen ilçesi! Başkan Kılca teşekkür etti

Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma programı ilk olarak Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Burada görev yapan personelle bayramlaşan Başkan Hasan Kılca, daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü tesislerini ziyaret etti. Programın son bölümünde ise Karatay Belediyesi hizmet binasında görev yapan çalışanlarla bir araya geldi.

Bayramların kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı özel günler olduğunu belirten Hasan Kılca, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu, güvenli ve temiz bir ortamda bayram geçirebilmesi için belediye ekiplerinin gece gündüz görev yaptığını söyledi.

“KARATAY’IN ÇEHRESİ DEĞİŞMEYE DEVAM EDİYOR”

Tüm çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Kılca, “Vatandaşlarımızın duasını alan, bayram süresince fedakarca görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İşçisinden müdürüne, şefinden başkan yardımcısına kadar belediyemizin her kademesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveri ortaya koydu. Allah hepinizden razı olsun.” dedi.

Karatay Belediyesi olarak son yıllarda önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Hasan Kılca, ilçenin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini ifade etti. Başkan Kılca, Konya’nın turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Karatay’ın da Hazreti Mevlana’nın manevi mirasına ev sahipliği yapmasının ilçeye önemli bir turizm hareketliliği kazandırdığını ifade etti.

Altyapı yatırımlarından yol çalışmalarına, park ve sosyal tesislerden spor alanlarına kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Hasan Kılca, eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında da destekleyici çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

“KARATAY NÜFUSU EN HIZLI ARTAN İLÇELERDEN BİRİ

Konya’da son yıllarda nüfusu hem oran hem de sayı bakımından en fazla artan ilçenin Karatay olduğuna dikkat çeken Hasan Kılca, nüfusun 400 bine yaklaştığını belirtti. Bu artışın Karatay’daki şehirleşme, kentsel dönüşüm çalışmaları ve yaşam kalitesinin yükselmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca, elde edilen başarılarda belediye çalışanlarının büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

“BÜYÜK BİR AİLENİN PARÇASIYIZ”

Başkan Kılca, belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Karatay’a hizmet yolunda aynı heyecan ve motivasyonla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Kılca, şunları söyledi: “Bu saatten itibaren yeni bir heyecanla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hep birlikte yeni başarı hikayeleri yazacağız. Sizin gibi başarılı bir ekiple yol yürümekten büyük mutluluk duyuyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Karatay’ımıza, Konya’mıza ve ülkemize hizmet etmeyi hep birlikte sürdürmeyi nasip etsin.”