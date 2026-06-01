Selçuklu'da bayramda hizmetler aksamadı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Ailesi Bayramlaşma töreninde belediye personeli ile bayramlaştı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri eşlik etti.

Selçuklu Belediyesi’nin ilk belediye başkanı Merhum İsmail Öksüzler’i anarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merhum öksüzleri rahmetle andı. Bayramlaşma programının birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirdiğini belirten Başkan Pekyatırmacı, ““Mesai arkadaşlarımız Selçuklu Belediyeciliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu ”dedi.

Pekyatırmacı, konuşmasında, “Bizler; aynı hedeflere yürüyen, aynı heyecanı paylaşan, Selçuklu ’ya hizmet etmeyi gönül işi sayan büyük bir aileyiz. Bu ailenin en büyük gücü ise aramızdaki samimiyet, dayanışma ve ortak hizmet anlayışı. Bugün Selçuklumuz; 72 mahallesi ve 703 bin 449 kişilik nüfusu ile 50 ilden daha fazla bir nüfusa hizmet eden büyük bir ilçe konumunda. Tabii böylesine büyük bir nüfusa hizmet etmek beraberinde önemli sorumluluklar da getiriyor. Hamdolsun, artan nüfusumuza ve her geçen gün genişleyen hizmet alanımıza rağmen mali disiplinimizden taviz vermeden, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hem yatırımlarımızı hem de belediyecilik hizmetlerimizi eksiksiz şekilde sürdürüyoruz. Güçlü mali yapımız, planlı çalışma anlayışımız ve kaynaklarımızı doğru yönetme kabiliyetimiz sayesinde bir yandan yeni projeleri hayata geçirirken diğer yandan da vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bugün Selçuklu’da ortaya konulan her güzel işte, her projede, her hizmette sizlerin emeği, alın teri ve gayreti var. İlçemizin dört bir yanında yükselen eserlerde, çocuklarımızın yüzündeki tebessümde, vatandaşlarımızın duasında sizlerin katkısı bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

SELÇUKLU VİZYONU ÖRNEK OLUYOR

Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemiz ülke genelinde örnek gösterilen belediyeler arasında yer almaya devam ediyor. Selçuklu Vizyonuyla hayata geçirdiğimiz bütün bu çalışmalar neticesinde Selçuklu Belediyemiz; ortaya koyduğu hizmet anlayışı, yenilikçi projeleri, güçlü kurumsal yapısı ve vatandaş odaklı belediyecilik modeliyle yalnızca Konyamızda değil, ülke genelinde örnek gösterilen, başarılarıyla takdir toplayan ve birçok ödüle layık görülen öncü belediyeler arasında yer almaya devam ediyor.” şeklinde konuştu. Selçuklunun bugüne ulaşmasında ekip ruhunun etkisinin büyük olduğunu ifade eden Pekyatırmacı, “Bugün ortaya koyduğumuz her başarıda ortak aklın, istişarenin ve ekip ruhunun izleri var. Meclis üyelerimizin yapıcı katkıları, başkan yardımcılarımızın koordinasyonu, müdürlerimizin özverili çalışmaları ve tüm çalışma arkadaşlarımızın gayreti Selçuklumuzun bugün ulaştığı noktada çok önemli bir paya sahip. Ben huzurlarınızda her bir çalışma arkadaşıma gönülden teşekkür ediyorum. Görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren, gece gündüz demeden çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum ”dedi.

BÜYÜKLERİMİZİN DUASINI ALIYORUZ

Gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmet verdiklerini ve yatırımları hedef doğrultusunda hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Pekyatırmacı, “Bizler yollar yapan, parklar inşa eden, binalar yükselten bir anlayışın ötesinde; gönüllere dokunmaya, insanımıza değer katmaya ve geleceği daha güçlü bir şekilde inşa etmeye gayret ediyoruz. Her bir hizmetimizde çocuklarımızın yarınlarını düşünüyoruz. Gençlerimizin hayallerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizin duasını almaya önem veriyoruz. Çünkü geride eser bırakmanın en kıymetli yolu, insan hayatına dokunabilmekten geçiyor. Selçuklu’nun bugün ortaya koyduğu başarı tablosunun temelinde işte bu gönül belediyeciliği anlayışı yer alıyor. Elbette bizim için kazanılan bu başarılar hiçbir zaman durmak anlamına gelmedi. Bir yandan tamamlanan yatırımlarımızın gururunu yaşarken diğer yandan geleceğe yön verecek projelerimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz ”şeklinde konuştu.

Başkan Pekyatırmacı programın sonunda personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

