Meram'da bayram huzur içinde geçti

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bayram sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ve Meram muhtarlarıyla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti. Başkan Kavuş, bayramın Meram'da huzur içinde geçtiğini ifade ederek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Meram'da bayram huzur içinde geçti
Meram BelediyesiBülten
TAKİP ET Google News ile Takip Et

9 günlük bayram tatilinin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilk gününde mesai arkadaşları ve Meram muhtarları ile bayramlaştı.  Kavuş, önce Arif Bilge Tesislerinde görev yapan personeliyle ardından da Meram Muhtarları ve Meram Belediyesi Hizmet Binasında çalışan personeliyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Meram'da bayram huzur içinde geçti

Konya Meram Bağlarına akın etti
Bu Habere de Bak
Konya Meram Bağlarına akın etti

Başkan Kavuş, bayram boyunca ilçe genelinde vatandaşların huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi adına 750 den fazla personelin görev başında olduğunu belirterek, gösterdikleri fedakârlık ve özveri dolayısıyla tüm çalışanlara teşekkür etti. Belediyecilik hizmetlerinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Kavuş, vatandaş memnuniyetinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, ekip ruhu içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde bayram sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı.

Meram'da bayram huzur içinde geçti

MERAM’DA HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRDİK

Başkan Mustafa Kavuş, daha sonra Meram muhtarlarıyla bayramlaşma programında buluştu. İlçe genelinde vatandaşların taleplerinin hızlı şekilde karşılanması ve bayram süresince hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi adına belediye ekipleriyle muhtarların önemli bir koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Başkan Kavuş, bu iş birliğinin olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade etti. Dokuz günlük uzun bayram tatili boyunca belediye olarak büyük bir gayret ve özveri ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Kavuş, birkaç küçük talep dışında önemli bir şikâyet alınmamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Kavuş, mahallelerde vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir köprü görevi üstlenen tüm muhtarlara teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

Meram'da bayram huzur içinde geçti

BAŞKAN KAVUŞ’TAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Meram Belediyesi Hizmet Binasında personeliyle buluşan Başkan Mustafa Kavuş, burada da çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayram süresince görev yapan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin yıllar içerisinde güçlü bir kurum kültürü oluşturduğunu ve bunun temelinde birlik, dayanışma ve fedakârlığın bulunduğunu söyledi. Meram’ın büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Kavuş, çalışanların bu anlayışı sahaya yansıttığını ve vatandaşlara hizmet noktasında örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediğini belirterek belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 
 

Meram Belediyesi

Bakmadan Geçme

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 1 Haziran Pazartesi günü
Konya'daki kaza 3 mahallenin elektriğini kesti
Konya'daki kaza 3 mahallenin elektriğini kesti
Konya Selçuklu'daki O mekanlar doldu taştı
Konya Selçuklu’daki O mekanlar doldu taştı
Konya'nın vazgeçilmezi 'bisiklet'
Konya’nın vazgeçilmezi 'bisiklet'
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 1 Haziran Pazartesi
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 1 Haziran Pazartesi
Konya'da bugün kimler vefat etti? 31 Mayıs Pazar günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 31 Mayıs Pazar günü