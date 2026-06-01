Meram'da bayram huzur içinde geçti

9 günlük bayram tatilinin ardından Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilk gününde mesai arkadaşları ve Meram muhtarları ile bayramlaştı. Kavuş, önce Arif Bilge Tesislerinde görev yapan personeliyle ardından da Meram Muhtarları ve Meram Belediyesi Hizmet Binasında çalışan personeliyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Başkan Kavuş, bayram boyunca ilçe genelinde vatandaşların huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirebilmesi adına 750 den fazla personelin görev başında olduğunu belirterek, gösterdikleri fedakârlık ve özveri dolayısıyla tüm çalışanlara teşekkür etti. Belediyecilik hizmetlerinin yalnızca mesai saatleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Kavuş, vatandaş memnuniyetinin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek, ekip ruhu içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde bayram sürecinin başarılı bir şekilde tamamlandığını vurguladı.

MERAM’DA HUZURLU BİR BAYRAM GEÇİRDİK

Başkan Mustafa Kavuş, daha sonra Meram muhtarlarıyla bayramlaşma programında buluştu. İlçe genelinde vatandaşların taleplerinin hızlı şekilde karşılanması ve bayram süresince hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi adına belediye ekipleriyle muhtarların önemli bir koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Başkan Kavuş, bu iş birliğinin olumlu sonuçlarını gördüklerini ifade etti. Dokuz günlük uzun bayram tatili boyunca belediye olarak büyük bir gayret ve özveri ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Kavuş, birkaç küçük talep dışında önemli bir şikâyet alınmamasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Kavuş, mahallelerde vatandaşlarla belediye arasında güçlü bir köprü görevi üstlenen tüm muhtarlara teşekkür ederek bayramlarını tebrik etti.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN PERSONELE TEŞEKKÜR

Meram Belediyesi Hizmet Binasında personeliyle buluşan Başkan Mustafa Kavuş, burada da çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Bayram süresince görev yapan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Kavuş, Meram Belediyesinin yıllar içerisinde güçlü bir kurum kültürü oluşturduğunu ve bunun temelinde birlik, dayanışma ve fedakârlığın bulunduğunu söyledi. Meram’ın büyük bir aile olduğunu belirten Başkan Kavuş, çalışanların bu anlayışı sahaya yansıttığını ve vatandaşlara hizmet noktasında örnek bir belediyecilik anlayışı sergilediğini belirterek belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

