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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 27 Nisan Pazartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 27 Nisan Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 27 Nisan Pazartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

27.04.2026 08:30 - 27.04.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİCELALEDDİN Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİEMİRSULTAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİİBNİ SİNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİNURYOL Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSABAHAT Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSAFAHAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSOMUNCU BABA Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBENGİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBEYTİ Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİBÜŞRA Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİDOĞANBEY Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİDOĞU Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİDUTAĞACI Sokak 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİİBNİSİNA Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİLALE Caddesi 
KONYASELÇUKLUMALAZGİRT MAHALLESİSONUMUT Sokak 
27.04.2026 10:00 - 27.04.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİAFACANLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİBOSTAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİBÜYÜKÇAYIR Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİÇETİNERLER Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİDARÜLHİLAFET Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİDARÜLİRFAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİDOĞUHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİFERACE Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİGÜRÇİMEN Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİKABATAŞLI Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİSANAT Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİŞAFAK Caddesi 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİŞAHİNLER Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİŞİRİNEV Sokak 
KONYASELÇUKLUBEYHEKİM MAHALLESİÜSTÜNEL Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİAFACANLAR Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİBÜYÜKÇAYIR Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİÇETİNERLER Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİDARÜLKURRA Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİDOĞUHAN Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİGÜRÇİMEN Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİŞAFAK Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİŞAHİNLER Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIR MAHALLESİYENİYAPI Sokak 
27.04.2026 12:30 - 27.04.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİALTINEL Sokak 
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİBAŞKENT Sokak 
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİEKENLER Sokak 
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİERŞEN Sokak 
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİGENÇ OSMAN Caddesi 
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİYENİYOL Sokak 
KONYASELÇUKLUESENLER MAHALLESİALTINEL Sokak 
KONYASELÇUKLUESENLER MAHALLESİBAŞKENT Sokak 
KONYASELÇUKLUESENLER MAHALLESİEKENLER Sokak 
KONYASELÇUKLUESENLER MAHALLESİKÖŞEDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUESENLER MAHALLESİYENİYOL Sokak 
27.04.2026 13:30 - 27.04.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİPEMBEGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSAFAHAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİSELCENHATUN Caddesi 
KONYASELÇUKLUCUMHURİYET MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

27.04.2026 09:00 - 27.04.2026 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİBALABAN Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİÇAKILHARMANLAR Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİÇİFTELİ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİDENİZKÖY Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİDURAKLI Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİEKER Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİHATIPSULTAN Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİOĞULBEY Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİSURUÇ Sokak 
KONYAMERAMKOVANAĞZI MAHALLESİULUAĞAÇ Sokak 
27.04.2026 09:00 - 27.04.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMPİREBİ MAHALLESİTAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi 
KONYAMERAMUZUNHARMANLAR MAHALLESİTAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi 
27.04.2026 09:30 - 27.04.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAHİ BABA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİAHİ TARIK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİANAMURLU Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİARGUNŞAH Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİARGUNŞAH Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇAYIR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇAYIRBAĞI Caddesi 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİDALGIÇ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİGÜRMENEKŞE Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHACIÇAYI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİHATIP Caddesi 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİMOTORCU Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİMÜŞAVİR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİOĞULCUK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÖBEK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÖBEK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİREFAH Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTAZENDE Sokak 
27.04.2026 10:00 - 27.04.2026 12:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17373. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17391. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17392. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17393. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17394. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17395. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17396. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17397. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17398. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17400. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17419. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17423. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17424. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17425. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17426. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17427. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17428. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17429. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17430. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17431. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17470. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17471. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17472. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17490. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17499. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17500. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ17501. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ196501. Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ196502. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİ196504. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİÇAYIRBAĞI Caddesi 
27.04.2026 13:30 - 27.04.2026 15:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİASLI Sokak 
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİNEZAKETLİ Sokak 
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİTAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi 
27.04.2026 13:30 - 27.04.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMYEŞİLDERE MAHALLESİ23955. Sokak 
KONYAMERAMYEŞİLDERE MAHALLESİ23962. Sokak 
KONYAMERAMYEŞİLDERE MAHALLESİ23963. Sokak 
27.04.2026 15:30 - 27.04.2026 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİABDULLAH ÇAVUŞ Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİAŞİNA Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİBAHÇESARAY Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİBATTAL AZİZ Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİÇIRÇIR Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİESAT KONEVİ Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİFECİR Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİOKUL Sokak 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİTAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi 
Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

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