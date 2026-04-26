Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 27 Nisan Pazartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 27 Nisan Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
27.04.2026 08:30 - 27.04.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|CELALEDDİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|EMİRSULTAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|İBNİ SİNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|NURYOL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SABAHAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SAFAHAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SOMUNCU BABA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BENGİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BEYTİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|BÜŞRA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|DOĞANBEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|DOĞU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|DUTAĞACI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|İBNİSİNA Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|LALE Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MALAZGİRT MAHALLESİ
|SONUMUT Sokak
27.04.2026 10:00 - 27.04.2026 12:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|AFACANLAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|BOSTAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|BÜYÜKÇAYIR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|ÇETİNERLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|DARÜLHİLAFET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|DARÜLİRFAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|DOĞUHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|FERACE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|GÜRÇİMEN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|KABATAŞLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|SANAT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|ŞAFAK Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|ŞAHİNLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|ŞİRİNEV Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BEYHEKİM MAHALLESİ
|ÜSTÜNEL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|AFACANLAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|BÜYÜKÇAYIR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ÇETİNERLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|DARÜLKURRA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|DOĞUHAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|GÜRÇİMEN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ŞAFAK Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|ŞAHİNLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|YAZIR MAHALLESİ
|YENİYAPI Sokak
27.04.2026 12:30 - 27.04.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
|ALTINEL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
|BAŞKENT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
|EKENLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
|ERŞEN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
|GENÇ OSMAN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|AKŞEMSETTİN MAHALLESİ
|YENİYOL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ESENLER MAHALLESİ
|ALTINEL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ESENLER MAHALLESİ
|BAŞKENT Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ESENLER MAHALLESİ
|EKENLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ESENLER MAHALLESİ
|KÖŞEDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ESENLER MAHALLESİ
|YENİYOL Sokak
27.04.2026 13:30 - 27.04.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|PEMBEGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SAFAHAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|SELCENHATUN Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|CUMHURİYET MAHALLESİ
|YENİ İSTANBUL Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
27.04.2026 09:00 - 27.04.2026 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|BALABAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ÇAKILHARMANLAR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ÇİFTELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|DENİZKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|DURAKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|EKER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|HATIPSULTAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|OĞULBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|SURUÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOVANAĞZI MAHALLESİ
|ULUAĞAÇ Sokak
27.04.2026 09:00 - 27.04.2026 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|PİREBİ MAHALLESİ
|TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi
|KONYA
|MERAM
|UZUNHARMANLAR MAHALLESİ
|TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi
27.04.2026 09:30 - 27.04.2026 12:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AHİ BABA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|AHİ TARIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ANAMURLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ARGUNŞAH Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ARGUNŞAH Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇAYIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇAYIRBAĞI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|DALGIÇ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|GÜRMENEKŞE Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HACIÇAYI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|HATIP Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|MOTORCU Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|MÜŞAVİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|OĞULCUK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÖBEK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÖBEK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|REFAH Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TAZENDE Sokak
27.04.2026 10:00 - 27.04.2026 12:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17373. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17391. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17392. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17393. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17394. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17395. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17396. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17397. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17398. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17400. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17419. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17423. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17424. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17425. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17426. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17427. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17428. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17429. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17430. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17431. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17470. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17471. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17472. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17490. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17499. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17500. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|17501. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|196501. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|196502. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|196504. SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ANTALYA ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ÇAYIRBAĞI Caddesi
27.04.2026 13:30 - 27.04.2026 15:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ULUIRMAK MAHALLESİ
|ASLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|ULUIRMAK MAHALLESİ
|NEZAKETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ULUIRMAK MAHALLESİ
|TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi
27.04.2026 13:30 - 27.04.2026 17:30 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|YEŞİLDERE MAHALLESİ
|23955. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YEŞİLDERE MAHALLESİ
|23962. Sokak
|KONYA
|MERAM
|YEŞİLDERE MAHALLESİ
|23963. Sokak
27.04.2026 15:30 - 27.04.2026 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|ABDULLAH ÇAVUŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|AŞİNA Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|BAHÇESARAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|BATTAL AZİZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|ÇIRÇIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|ESAT KONEVİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|FECİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|OKUL Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|TAŞCAMİ UZUNHARMANLAR Caddesi