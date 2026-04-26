Konya'da küçük çiftçilere özel kitap

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da gelecek nesillerin daha bilinçli üreticiler olması hedefiyle yürütülen projeler sürüyor. Bu kapsamda Halkapınar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Küçük Çiftçiler Akademisi kitabı hazırlandı. Proje hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz projemizi çocuk hikâye kitabı ile taçlandırıyoruz. Ziraat Mühendisi Emine Tatlıdil’in kaleme aldığı hikâye miniklerimize keyifle okundu. Şimdi ise çocuklarımızın hayal gücüyle resimlenerek renkleniyor. Minik çiftçilerimiz arı gibi çalışıyor, her sayfaya emek katıyor. Üretmeye ve geleceğimizi desteklemeye devam ediyoruz!”



