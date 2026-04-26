Tarım müdürlüğü personeline eğitim

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen program ile İTUB’nde görev alacak daha önce eğitim almamış personele birim sorumlusu Ziraat Mühendisi Sedat Yılmaz tarafından 22 Nisan 2026 tarihinde İl Müdürlüğü toplantı salonunda İyi Tarım Uygulamaları konusunda eğitim verilmiştir. Eğitime İlçe Müdürlüklerinde görevli Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim olarak görev yapan 23 Teknik personel katıldı. Eğitim alan personel kendilerine düzenlenen İTU kimlik kartları ile İyi Tarım Uygulamaları kapsamında yürütülen tüm faaliyet ve denetimlerde görev alabilecekler.

