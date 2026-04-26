Konya'da bugün kimler vefat etti? 26 Nisan Pazar günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 26 Nisan Pazar günü 11 kişi vefat etti. Ad soyad ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
FATMA ÖZLEM İRİZ
HACIFETTAH MEZARLIĞI
NACİYE ISBANAKÇI
KARAHÜYÜK (Üçyol) MEZARLIĞI
AHMET OFLAZ
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
NERMİN BEN
ÜÇLER MEZARLIĞI
ALİ ŞİMŞEK
ELMACI MEZARLIĞI
SALİHA YAVUZER
YEDİLER MEZARLIĞI
ŞERİFE HOŞDAVRAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
HAVVA KOÇLUK
HOCACİHAN MEZARLIĞI
YILDIZ DİRİKOLU
HOCACİHAN MEZARLIĞI
BEBEK MUSA ECH CHAFAA
ARAPLAR MEZARLIĞI
HATİCE BACAKLI
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI