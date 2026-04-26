3. Lig'de rövanş günü
3. Lig play-off birinci tur rövanş maçları, 27 Nisan'da oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak
Nesine 3. Lig play-off birinci tur rövanş maçları 27 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre zorlu karşılaşmaların program şöyle…
Yarın:
16.00 Çorluspor 1947-Bursa Yıldırımspor
16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Etimesgutspor
20.00 Erciyes38 Futbol-Mazıdağı Fosfatspor
20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurt
28 Nisan Salı:
15.00 Karadeniz Ereğli Bel.-Yozgat Belediyesi Bozokspor
20.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor
20.00 Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor
20.00 52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor