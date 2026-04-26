  • Haberler
  • Spor
  Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesi şok!

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol bacağında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi

Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Trabzonsporlu futbolcu Stefan Savic'in sol bacağında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'a deneyimli stoperi Stefan Savic'ten kötü haber geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşir, “Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakmadan Geçme

