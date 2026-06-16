Konya'nın kirazında sezon sürprizi

Konya'nın batısında, en büyük ilçeleri arasında yer alan Akşehir'de, kiraz, vişne ve çilek başta olmak üzere meyvecilikle uğraşılıyor. Meyvecilikte halk arasında 'Napolyon' olarak bilinen ve 2004 yılında 'Akşehir kirazı' olarak tescillenen kiraz üretimi birinci sırada yer alıyor. Üretilen ürünlerin büyük bir bölümü de Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Türkiye'nin kiraz ihracatının yüzde 24'ünü karşılayan ve dünya pazarında yarışan Akşehir kirazının kalitesinin sırrı ise Akşehir Gölü'nün mikroklima özelliğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Geçen yıl zirai don nedeniyle üretimin olmadığı bölgede, bu yıl yağışlar sonrası rekolte sevinci yaşanıyor.

'DÜNYANIN EN KALİTELİ KİRAZLARININ YETİŞTİĞİ HAVZA'

Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu, Akşehir ve Sultandağı'nda yetişen kirazların kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Dünyanın en kaliteli kirazlarının yetiştiği ve Türkiye'nin de en güzel, en kaliteli kirazların yetiştirildiği bir havzadayız. Akşehir Gölü ile Sultan Dağları arasında toplam 30 kilometrelik bir alanda yetişen Napolyon kirazlarımız bu bölgede yetişiyor. Ürünlerimizin yüzde 70-80'i yurt dışına ihracat edilmektedir. Bu yıl beklediğimiz ürün kalitemiz şu anda var. Tonajımız gayet güzel. Hava şartlarından dolayı mevsimsel olarak bir ürünlerin hasadında gecikme var. Bu gecikmede bizim meyvemizin kalitesi ve kalibresi için iyi bir sonuçlar yapıyor. Çünkü yağışlardan dolayı sabahleyin kalktığımızda böyle tarlalarda, bahçelerde, meyve ağaçlarının üzerinde bir çiy oluşuyor. Bu da kirazın kalitesini ve olgunlaşmasını artırıyor" dedi.

AKŞEHİR SU TUTTU, KİRAZDA KALİTE ARTTI

Suat Ordu, "Bu yıl tonajımız gayet güzel. Geçen yıl malum Türkiye genelinde çiçek zamanı büyük bir zirai don yaşandı. Çiftçilerimiz çok etkilendi. Ama bu bölgede civar köylerden, kasabalardan, ilçelerden aldığımız verilere göre 2024 yılında toplamda 30 bin tonluk üretim varken, kirazda bu yıl yine aynı tonajı tahmini ediyoruz. Bizi esas sevindiren olayımız şu oldu; bu yıl yağışlardan dolayı Akşehir Gölü'nde su tutumu oldu. Bu da bizim Akşehir kirazına ve bu bölgedeki üretim yapılan arazilerde bir mikro iklimleme sistemini yarattı. Bu sebeple gölümüzün olmasının, kirazın kalitesini daha çok artıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİMİZ KAZANIR, TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ KAZANIR'

Ordu, kirazın maliyetinin kilo başına 60 TL civarı olduğunu belirterek, "Bu yıl fiyat konusunda çiftçinin beklentileri fazla. Maliyetler malumunuz yüksek. Bugün için bir kiloluk kirazın hasadı 25 TL'ye kadar, bir sadece hasat masrafı var. Diğer gübresi, ilacı, suyu bunları da kattığımızda 60 TL gibi bir rakam bizim masrafımız olacak. İnşallah bu rakamların daha üstüne ürünleri satarız ve ihracata göndeririz. Çiftçimiz kazanır, Türkiye'nin ekonomisi kazanır. Çiftçi gülerse, daha kaliteli, daha iyi ürünler yetiştirmeye çalışır diye düşünüyoruz" diye konuştu.