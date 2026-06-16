Konya'da yarışmalar nefes kesti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlediği yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki; Haydi Bil Bakalım, Haydi Konuş Bakalım, Haydi Oyna Bakalım ve Haydi Pişir Bakalım yarışmalarının öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Her yarışma başlığının farklı bir kazanım elde edilmesine imkan tanıdığını aktaran Yiğit, “Yarışmalarda dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın uğur İbrahim Altay’a, okul yöneticilerimize ve öğrencilerimizi fedakarlık içerisinde yetiştiren değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, yarışma sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“YARIŞMAYA KATILMA CESARETİ GÖSTEREN HER ÖĞRENCİMİZ BİZİM NAZARIMIZDA KAZANMIŞTIR”

Konya Vali Yardımcısı Bayram Gale de Konya’nın asırlardır ilmin, irfanın ve medeniyetin merkezi olan bir şehir olduğunu belirterek, “Medeniyet Okulu Projesi de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Ödüllerini takdim edeceğimiz yarışmalar bilgiyi, hitabeti, sanatı, kültürü ve beceriyi aynı çatı altında buluşturmaktadır. Yarışmaya katılma cesareti gösteren, emek veren, çalışan, kendini geliştiren her öğrencimiz bizim nazarımızda kazanmıştır. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediyemize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, jüri üyelerimize, okul yöneticilerimize ve belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, tüm gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ: KÖKLERİNİ BİLEN, ÖZGÜVENİ YÜKSEK, ÜLKESİNE VE MİLLETİNE FAYDALI BİREYLER YETİŞTİRMEKTİR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise çocukların ve gençlerin başarılarına şahit oldukları böylesi programların, geleceğe dair umutlarını daha da artırdığını dile getirdi.

Medeniyet Okulu aracılığıyla öğrencilerin gönül dünyalarına bilgiyi, ahlakı, sorumluluk bilincini ve medeniyet değerlerini ekmeye gayret ettiklerini aktaran Başkan Altay, “Bu anlayışla ilkokuldan üniversite hazırlık sürecine kadar her yaş grubuna hitap eden eğitim ve farkındalık programlarını hayata geçiriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarla amacımız; köklerini bilen, özgüveni yüksek, ülkesine ve milletine faydalı bireyler yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER YARIŞMA HEYECANINI DOYASIYA YAŞADI

Başkan Altay, öğrencilerin yarışma başlıklarında ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak için mücadele ettiklerini belirterek, “Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışmamızda 31 ilçemizden gelen 6. sınıf öğrencilerimiz bilgi ve birikimlerini ortaya koyarken, il finallerinde 120 öğrencimiz yarıştı ve programlarımızı 2 bin 400 öğrencimiz takip etti. Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışmamızda 27 ilçemizi temsilen 9, 10 ve 11. sınıf 108 öğrencimiz fikirlerini savundu, düşüncelerini medeni bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirdi. Yarışmalarımızı 2 bin 300 öğrencimiz izledi. Haydi Oyna Bakalım Tiyatro Yarışmamızda, 21 ilçeden 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören 126 öğrencimiz sahne aldı; yaklaşık 2 bin öğrencimiz de bu heyecana ortak oldu. Haydi Pişir Bakalım Gastronomi Yarışmamızda, 27 ilçeden 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören 108 öğrenci şefimiz Konya ve Türk mutfağının zengin mirasını başarıyla sergiledi. Yarışma ve etkinlik programlarımız ise 750 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirildi” diye konuştu.

“GERÇEK BAŞARI; DENEMEK, GAYRET ETMEK VE HER GEÇEN GÜN KENDİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYABİLMEKTİR”

Başkan Altay, yarışmaya katılma cesareti gösteren ve emek harcayan tüm öğrencileri tebrik ederek, “Yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimizi ve okullarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ancak özellikle ifade etmek isterim ki bu yarışmaların kaybedeni yoktur. Bu sahneye çıkan, emek veren, hazırlanan, heyecanını yöneten ve cesaret gösteren her bir öğrencimiz bizim nazarımızda kazanmıştır. Gerçek başarı; denemek, gayret etmek ve her geçen gün kendini daha ileriye taşıyabilmektir. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimizi, onları yetiştiren kıymetli ailelerimizi, fedakârca emek veren öğretmenlerimizi ve organizasyonda görev alan herkesi de gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

100 KİŞİLİK GRUP İÇİN DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU GEZİSİ DÜZENLENECEK

Ayrıca, yarışmada dereceye girmiş öğrencilere ve öğretmenlere küçük bir sürpriz yaptıklarını dile getiren Başkan Altay, “Yarışmada dereceye girmiş öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezisi sözü verdik. 100 kişilik bir grubu bu geziye götüreceğiz. İnşallah güzel bir organizasyonla sizleri ülkemizin en güzel köşesi olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya götüreceğiz. Onun da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZE YAPILMIŞ OLAN YATIRIM GELECEĞE YAPILMIŞ YATIRIMDIR”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de Başkan Altay’ın çocuklarla ve gençlerle olan sevgi bağına dikkati çekerek, “Konyalı öğrenciler olarak, Konyalı gençler olarak gerçekten şanslıyız. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. İmkanları olan bir şehirde yaşıyoruz. Gençliğin, gençlerin ne anlama geldiğini bilen yöneticilerle, idarecilerle birlikte yaşıyoruz. Uğur Başkan konuşurken bir düşündüm. Selçuklu Belediye Başkanı iken de aslında öğrencilerle ilgili, okullarla ilgili çok ciddi projeleri hayata geçirmişti. Çünkü başkanlarımız şunu biliyor; gençlerimize yapılmış olan yatırım geleceğe yapılmış yatırımdır. İnsanımıza yapılan yatırım en kıymetli, en karlı yatırımdır. O günden bugüne Selçuklu'da, Karatay'da, Meram'da bütün belediyelerimiz de gerçekten genç kardeşlerimiz için çok önemli projeler hayata geçiriliyor. Bu etkinliğin, bu programın içerisinde olan başta kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm bu organizasyonun kahramanı olan siz öğrenci kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah geride bıraktığımız 25 sene içerisinde çok önemli mesafeler kat ettiğimiz bu ülkeyi sizler daha ileriye taşıyacaksınız. Yarınların Türkiye'si sizlerin sayesinde daha büyük, daha güçlü, daha dirayetli olacak” dedi.

Programa, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, KONESOB Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Karabacak, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

“Haydi Pişir Bakalım” yemek yarışmasında birinci Karatay Bozkırlılar Vakfı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Ilgın Fakı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü ise Selçuklu-Gazi Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu.

“Haydi Konuş Bakalım” münazara yarışmasında, Meram-Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Karatay-Prof. Dr. Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Ereğli Fen Lisesi üçüncü oldu.

“Haydi Oyna Bakalım” tiyatro yarışmasında ise Altınekin Ali Esmehan Tekelioğlu Anadolu Lisesi birincilik, Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi ikincilik ve Cihanbeyli Günyüzü Anadolu Lisesi de üçüncülük elde etti.

“Haydi Bil Bakalım” bilgi yarışmasında Mehmet Beğen Ortaokulu birinci, Ereğli-Şehit Nurullah Seçen AİHL Proje İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Cihanbeyli-Faik Türkmen Ortaokulu da üçüncü oldu.