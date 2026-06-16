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Konya'da bu saatlerde trafik düzeni değişiyor!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün belirtilen saatlerde yolun trafiğe kapalı olacağını duyurdu

Konya'da bu saatlerde trafik düzeni değişiyor!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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AKOM, 16 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışmalar, Dutlu Caddesi üzerindeki Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arası güzergâhta yürütülecektir.

Çalışma süresince bölgede yol daraltma uygulanacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda ricada bulunuldu.

 

Haber Merkezi

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