Konya'da bu saatlerde trafik düzeni değişiyor!
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün belirtilen saatlerde yolun trafiğe kapalı olacağını duyurdu
AKOM, 16 Haziran 2026 tarihinde, 09.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan çalışmalar, Dutlu Caddesi üzerindeki Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arası güzergâhta yürütülecektir.
Çalışma süresince bölgede yol daraltma uygulanacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği konusunda ricada bulunuldu.
???? YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI
???? Dutlu Caddesi üzerinde, Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arası güzergâhta yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle yol daraltma uygulanacaktır.
???? 16.06.2026
???? 09.00 - 17.00
⚠️ Sürücülerimizin trafik işaret ve…
— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 16, 2026