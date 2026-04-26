Sergen Yalçın'ın dalya heyecanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla siyah-beyazlıların başındaki 100. Süper Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'taki ikinci dönemini yaşayan 53 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı futbol takımının başında Süper Lig'de 99 maçı geride bıraktı. Söz konusu süreçte takımıyla 57 galibiyet alan deneyimli çalıştırıcı, 18 beraberlik yaşadı. Yalçın, 24 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 99 lig maçında 193 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 115 gol gördü.

İlk döneminde şampiyon oldu

Teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk döneminde Süper Lig'de şampiyonluğa uzandı. Ligde 2020-21 sezonunda şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, sezonu Galatasaray ile aynı puanda tamamlarken, gol averajıyla ipi göğüsleyen taraf oldu.

Türkiye Kupası'nda da zafere uzandı

Deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile 2020-21 sezonunda Türkiye Kupası'nda da ipi göğüsledi. Siyah-beyazlı takım, 5. turdan katıldığı organizasyonun finalinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupaya uzandı.

Bu sezon kupada yarı finale yükseldi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ikinci dönemini yaşadığı bu sezon kupada yarı finale yükseldi. Kupaya grup aşamasında başlayan siyah-beyazlılar, C Grubu'nu Fenerbahçe'nin önünde ilk sırada tamamladı. Çeyrek finalde Alanyaspor'u 3-0 geçen Beşiktaş, yarı finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ligde bu yıl umduğunu bulamayan Yalçın ve öğrencileri, Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu kupayla kapatmayı hedefliyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta iki farklı dönemde geçirdiği teknik direktörlüğünde toplam 117 resmi maçta görev yaptı. Siyah-beyazlı takım bunların 66'sını kazanırken, 20 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 31 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın yönetiminde 221 gol atıp, kalesinde 145 gol gördü.