Konyaspor'da 'Sarı' alarm!
Yeşil-beyazlılarda, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor
Tümosan Konyaspor’da yarın iç sahada oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart alarmı yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kaleciler Deniz Ertaş ve Bahadır Han Güngördü ile birlikte Yhoan Andzouana, Arif Boşluk, Marko Jevtovic ve Berkan Kutlu yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde 1 Mayıs Cuma günü deplasmanda oynanacak Rizespor maçında forma giyemeyecekler. Ayrıca Antalyaspor deplasmanında sarı kart gören Morten Bjorlo ve Riechedly Bazoer ise yarınki maçta takımı yalnız bırakacak.