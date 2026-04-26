Konya Gücü şampiyonluk kupasını aldı
Konya 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nu lider bitirerek Süper Grup’a yükselen Konya Gücü, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle kaldırdı. Şehit Muharrem Samur Sahası’nda düzenlenen törende, sporcular ve teknik heyet Süper Grup’a yükselmenin haklı gururunu yaşadı. Şampiyonluk kupasını, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Taşyüz, Yakup Sezgin ve Berati Özatan takdim etti. Federasyon yetkilileri, tören sırasında Konya Gücü Kulübü’nü kutlayarak, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Grup’ta başarılar diledi.